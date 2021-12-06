Песков призвал не ждать прорывов от переговоров Путина и Байдена

Прорывов от переговоров президентов России и США можно не ждать, в отношениях двух держав - "авгиевы конюшни", заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, встреча Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 7 декабря вечером по видеосвязи.

"Сложно ждать прорывов от разговоров. Мы имеем такие огромные авгиевы конюшни сейчас в двусторонних отношениях, что расчистить их вот так за несколько часов беседы вряд ли возможно", - пояснил Песков.

"Поэтому давайте хотя бы надеяться, что лидерам удастся донести обеспокоенности друг до друга, четко сформулировать их друг другу и ответить на это", - заключил пресс-секретарь российского лидера.