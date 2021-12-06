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06.12.2021 18:40
Рубрика: Власть

Песков призвал не ждать прорывов от переговоров Путина и Байдена

Текст: Кира Латухина
Прорывов от переговоров президентов России и США можно не ждать, в отношениях двух держав - "авгиевы конюшни", заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Напомним, встреча Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 7 декабря вечером по видеосвязи.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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"Сложно ждать прорывов от разговоров. Мы имеем такие огромные авгиевы конюшни сейчас в двусторонних отношениях, что расчистить их вот так за несколько часов беседы вряд ли возможно", - пояснил Песков.

"Поэтому давайте хотя бы надеяться, что лидерам удастся донести обеспокоенности друг до друга, четко сформулировать их друг другу и ответить на это", - заключил пресс-секретарь российского лидера.

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