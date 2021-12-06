Покупать мотоциклы лучше в январе

Покупать подержанные мотоциклы лучше в январе. Уже в феврале цены на них начинают расти. Следует из анализа объявлений о продаже двухколесной техники, который провели эксперты "Авто.ру". Так что готовиться к новому мотосезону надо уже сейчас.

Аналитики изучили, как менялись стоимость мотоциклов и предложения на них в 2021 году. Выяснилось, что с начала года цены на новые модели упали на 14%, а на подержанные - выросли на 15%.

Лучшим месяцем для продажи нового мотоцикла в этом году был февраль, когда стоимость достигла максимальной отметки - более 1,2 млн рублей. Правда, в 2020 году дороже всего мотоциклы продавались в сентябре - в среднем за 1,1 млн рублей.

В целом средняя стоимость нового мотоцикла в 2021 году - 1,1 млн рублей - это на 18% больше, чем в 2020-м. Причем самые высокие цены в текущем году были отмечены в январе и феврале: с декабря 2020 года средняя стоимость выросла на 7%. Начиная с марта 2021-го новые мотоциклы стали ежемесячно падать в цене, а в октябре стоимость снизилась на 16% по сравнению с началом года.

Количество объявлений в этом году каждый месяц росло. При этом максимальный рост в сравнении с прошлым месяцем был в феврале - предложений стало больше на 17%, чем в январе. А самым "урожайным" месяцем для покупателей стал октябрь, когда на продажу выставили чуть более 2,5 тыс. новых моделей - это на 9% больше, чем в сентябре, при этом год назад количество объявлений было на 32% меньше.

Самое выгодное время в 2021-ом для продажи б/у мотоциклов - осень. Летом средняя стоимость составила 424 тысячи рублей, а за первые 2 осенних месяца уже - 444 тысячи.

В 2020-м подержанную модель мотоцикла можно было купить в среднем за 349 тысяч рублей, а спустя год стоимость выросла на 12% и уже составила 380 тысяч рублей. Как и в прошлом году, январь сохранил за собой статус самого выгодного месяца для покупки б/у, так как с февраля мотоциклы дорожали. С начала года стоимость подержанных моделей выросла на 16%.

В 2021-м мотолюбители стали реже продавать подержанные модели по сравнению с прошлым годом - количество объявлений снизилось на 24%. Возможно, из-за опасений мотоциклистов, что они не смогут в следующем году обновить свой парк из-за роста стоимости.