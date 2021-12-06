Пушков прокомментировал совет Ишингера Украине брать пример с Финляндии

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отреагировал на призыв к Украине председателя Мюнхенской конференции Вольфганга Ишингера. Немецкий дипломат порекомендовал Киеву в вопросе взаимоотношений с НАТО брать пример с Финляндии, которая является членом ЕС, но не альянса.

По словам Пушкова, от представителя страны НАТО совет достаточно мудрый, но именно поэтому нынешние киевские власти его воспринять не способны. "В Киеве некому это понять: уровень не позволяет, да и страну не жалко. Так и будут с присвистом и гиканием рваться в НАТО, пытаясь втянуть альянс в войну с Россией", - написал российский сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО так и не пришли к единому мнению относительного того, должна ли Украина быть в составе альянса. Генсек напомнил: чтобы быть членом НАТО, необходимо отвечать определенным стандартам. "Мы помогаем им (Украине - прим. ред.) бороться с коррупцией, но 30 членов организации должны прийти к единому мнению, а консенсуса в НАТО пока нет", - отметил Столтенберг.