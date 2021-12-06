Новости

Назначение единовременной выплаты из пенсионных накоплений могут упростить 03:12
Пушков прокомментировал совет Ишингера Украине брать пример с Финляндии 02:55
Греция проведет всеобщее тестирование на COVID-19 перед праздниками 02:04
Эсминец ВМС США Arleigh Burke прибыл в румынский порт Констанца 01:45
В Швейцарии с 6 декабря ужесточат антикоронавирусные меры 00:58
Генетик Исаев: "Омикрон" мог мутировать среди животных и перейти на людей 00:30
Путин назвал востребованным закон о российском Красном кресте 05.12.2021
Шойгу проведет в Индии консультации в формате "2+2" 05.12.2021
Более 400 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 05.12.2021
В "Сириусе" на Кубке Союзного государства победил белорусский самбист 05.12.2021
В московском метро диггер остановил движение на час 05.12.2021
Белый дом: Байден с нетерпением ждет переговоров с Путиным 05.12.2021
Путин: Международные данные говорят об эффективности "Спутника V" 05.12.2021
На зеленой и оранжевой ветках московского метро восстановлено движение 05.12.2021
Путин заявил об отсутствии миграционных потоков из России в Европу 05.12.2021
В Польше подтвердили задержание российского сухогруза "Руслана" 05.12.2021
На оранжевой ветке столичного метро частично ограничили движение 05.12.2021
Путин попросил Красный крест помочь с продвижением вакцин от коронавируса 05.12.2021
В Ростовской области задержан сбежавший из психбольницы убийца 05.12.2021
Полиция в Брюсселе водометами разогнала демонстрантов 05.12.2021
Экипажу задержанного в Польше сухогруза из РФ ничего не угрожает 05.12.2021
В Москве фура снесла шесть автомобилей 05.12.2021
В Госдуме прокомментировали инцидент на белорусско-украинской границе 05.12.2021
Бастрыкин поручил проверить деятельность Оксимирона и Noize MC 05.12.2021
Умер создатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн 05.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
06.12.2021 02:55
Рубрика: Власть

Пушков прокомментировал совет Ишингера Украине брать пример с Финляндии

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отреагировал на призыв к Украине председателя Мюнхенской конференции Вольфганга Ишингера. Немецкий дипломат порекомендовал Киеву в вопросе взаимоотношений с НАТО брать пример с Финляндии, которая является членом ЕС, но не альянса.

Генсек НАТО: Альянс не гарантирует безопасность Украины

По словам Пушкова, от представителя страны НАТО совет достаточно мудрый, но именно поэтому нынешние киевские власти его воспринять не способны. "В Киеве некому это понять: уровень не позволяет, да и страну не жалко. Так и будут с присвистом и гиканием рваться в НАТО, пытаясь втянуть альянс в войну с Россией", - написал российский сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО так и не пришли к единому мнению относительного того, должна ли Украина быть в составе альянса. Генсек напомнил: чтобы быть членом НАТО, необходимо отвечать определенным стандартам. "Мы помогаем им (Украине - прим. ред.) бороться с коррупцией, но 30 членов организации должны прийти к единому мнению, а консенсуса в НАТО пока нет", - отметил Столтенберг.

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Международные организации НАТО Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Путин назвал востребованным закон о российском Красном кресте
Путин заявил об отсутствии миграционных потоков из России в Европу
Бастрыкин поручил проверить деятельность Оксимирона и Noize MC
Саудовская Аравия разрешит въезд привитым "Спутником V"
С 1 января 2022 года изменится ряд правил выплаты пенсий
Путин проведет очно большую пресс-конференцию 23 декабря
Захарова: Киев фактически отказался от попыток мирного урегулирования в Донбассе