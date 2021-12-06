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06.12.2021 04:08
Рубрика: Власть

Пушков заявил о попытках Украины запугать Запад хотя бы беженцами

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Киев не может рассчитывать на военную поддержку со стороны НАТО, поэтому пытается запугать Запад хотя бы беженцами. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя слова украинского министра обороны Алексея Резникова о "миллионах" беженцев, которые хлынут в Европу в случае "вторжения" России.

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По словам Пушкова, в натовских столицах пугают, но не намерены воевать за Украину. Генсек альянса Йенс Столтенберг это ясно дал понять, напомнив, что Украина является партнером, но не членом НАТО, и у альянса нет обязательств ее защищать. "Поэтому минобороны и пытается запугать Запад хотя бы беженцами: других доводов Киеву явно не хватает", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее посольство РФ в Вашингтоне выступило с заявлением, что Россия не представляет угрозы какой-либо стране. Дипломаты также напомнили, что прошлой весной "истерические оценки" американских официальных лиц о якобы подготовке Россией вторжения на Украину оказались ложными. В посольстве добавили: все, что нужно сделать сейчас Вашингтону - это заставить правительство президента Украины Владимира Зеленского выполнять Минские соглашения.

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