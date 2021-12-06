Путин и Байден поговорят по закрытой линии

Видеоконференция президентов России и США не будет отличаться от очной встречи и пройдет по впервые используемой лидерами закрытой линии связи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Принципиально ничем это не будет отличаться, потому что в любом случае, когда президенты общаются по видео или просто по телефону, они, конечно, максимально концентрируются на словах друг друга", - сказал Песков в интервью RT.

Еще при предыдущих администрациях США, когда хоть что-то созидательное в отношениях еще было, удалось достичь договоренности о создании закрытой линии видеосвязи, но она долго бездействовала, заметил пресс-секретарь президента. "Поскольку сейчас все привыкли за последние два года к видеоконференциям, решили задействовать эту линию. Тем более что она позволяет говорить на самые закрытые темы", - пояснил он.

Защищенная линия видеосвязи России и США используется впервые, отметил Песков в интервью Первому каналу. Связисты потрудились, она создана, но до сих пор только тестировалась в рабочем режиме, главами государств не применялась, уточнил он.

Напомним, саммит президентов США и России пройдет 7 декабря в 18 часов по московскому времени по видеосвязи.