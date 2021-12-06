Путин и Моди договорились помочь Афганистану и восстановить допандемийные рейсы

Президент России и премьер-министр Индии высказались в поддержку мирного, безопасного и стабильного Афганистана, подчеркнув необходимость уважения суверенитета, единства и территориальной целостности страны и обеспечения невмешательства в ее внутренние дела. Лидеры заявили о твердой приверженности борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, и выразили надежду, что Афганистан никогда не будет "тихой гаванью" глобального терроризма.

Путин и Моди также выразили уверенность, что скорейшее взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса будет способствовать росту взаимных поездок граждан двух стран, и договорились ускорить выполнение формальностей. Кроме того, они решили рассмотреть вопрос о восстановлении прямых пассажирских и грузовых рейсов до уровня, предшествовавшего пандемии.