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06.12.2021 18:29
Рубрика: Власть

Путин и Моди договорились помочь Афганистану и восстановить допандемийные рейсы

Текст: Кира Латухина
Лидеры России и Индии после переговоров в Нью-Дели приняли совместное заявление. Владимир Путин и Нарендра Моди договорились незамедлительно оказать гуманитарную помощь афганскому народу.
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости

Президент России и премьер-министр Индии высказались в поддержку мирного, безопасного и стабильного Афганистана, подчеркнув необходимость уважения суверенитета, единства и территориальной целостности страны и обеспечения невмешательства в ее внутренние дела. Лидеры заявили о твердой приверженности борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, и выразили надежду, что Афганистан никогда не будет "тихой гаванью" глобального терроризма.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Путин и Моди также выразили уверенность, что скорейшее взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса будет способствовать росту взаимных поездок граждан двух стран, и договорились ускорить выполнение формальностей. Кроме того, они решили рассмотреть вопрос о восстановлении прямых пассажирских и грузовых рейсов до уровня, предшествовавшего пандемии.

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