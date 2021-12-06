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06.12.2021 20:17
Рубрика: Экономика

Путин подписал закон об уточнении формы полиса ОМС

Текст: Анастасия Селиванова

Президент Владимир Путин подписал закон, уточняющий форму полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и освобождающий россиян от необходимости предъявлять бумажный или пластиковый полис в поликлинике.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
В 2022 году в поликлиниках перестанут спрашивать бумажный полис ОМС

Теперь полис ОМС может быть представлен как в виде бумажного документа, так и штрих-кода или, например, быть записанным на другой материальный носитель, предназначенный для хранения и передачи данных полиса (например, флэш-карту).

Сама форма полиса ОМС должна представлять собой уникальную последовательность символов в машиночитаемой форме, которая присваивается сведениям о застрахованном лице в их едином регистре при ведении персонифицированного учета сведений о них, а также вид полиса ОМС.

Закон предусматривает возможность перехода на модель реестра при ведении учета застрахованных граждан с возможностью полного отказа от бумажных вариантов. Полис будет появляться автоматически в реестре по факту рождения или принятия гражданства, а на каком-либо физическом носителе его можно будет получить по запросу.

Как писала ранее "РГ", возможность отказаться от бумажного полиса у россиян появится с наступлением следующего года. Граждане смогут хранить сам полис в виде QR-кода в телефоне или в личном кабинете на портале госуслуг. В регистратуре поликлиники для поиска сведений о полисе ОМС будет достаточно предъявить паспорт.

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