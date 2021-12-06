Наталья Сергунина: Более 17 миллиардов рублей направлено с начала года в Москве на поддержку предпринимателей

Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила о мерах поддержки предпринимателей в Москве, принятых с начала 2021 года.

Она рассказала: "Более 17 миллиардов рублей выделил город малому и среднему бизнесу с начала года. Субсидии, гранты, поручительства по кредитам получат около 28 тысяч столичных компаний. Для сравнения: в прошлом году были одобрены заявки 14 тысяч организаций. Общий объем поддержки предпринимателей в Москве за время пандемии, включая 2020 год, превысил 34 миллиарда рублей".

Большую часть суммы - свыше 13 из 17 миллиардов рублей - составили поручительства города по кредитам предпринимателей. Они помогли компаниям привлечь финансирование общим объемом 27,3 миллиарда рублей.

Более 2,5 миллиарда рублей выделили на субсидии и гранты. Всего уже одобрено 2,6 тысячи заявок. С помощью этих средств можно возместить затраты на коммунальные услуги и обучение персонала, продвижение продукции, покупку и лизинг оборудования, выплату процентов по кредитам и другие виды расходов.

В поддержку бизнеса входит и субсидирование до 8 процентов ставки по кредитам. С начала года почти 10 тысяч компаний привлекли финансирование на сумму свыше 60 миллиардов рублей в рамках программы льготного кредитования. Конечная ставка с учетом городской поддержки составляет от трех до семи процентов годовых. Подать заявку на получение кредита на льготных условиях можно в любом из банков - партнеров программы.

Кроме того, 16 ноября Правительство Москвы утвердило новую программу льготного кредитования для начинающих бизнесменов. Теперь для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрированы в столице меньше года назад, город будет выступать поручителем по всей сумме займа и субсидировать часть процентной ставки (в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации) по кредиту до пяти миллионов рублей. Сейчас идет отбор банков-партнеров для участия в программе. Начать прием заявок запланировано в декабре.

Еще 278 миллионов рублей город выделил работодателям, которые к 15 августа подали через личный кабинет на mos.ru сведения о вакцинации не менее 60 процентов персонала, на соблюдение ограничительных мер и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Сумма помощи для предприятий составляет 15 тысяч рублей на компанию и по 6,5 тысячи рублей на каждого сотрудника, а для ИП без сотрудников - 21,5 тысячи рублей. Заявки принимали до 15 ноября, выплаты получат более 2,7 тысячи компаний. Рассмотрение заявок еще продолжается.

Кроме того, город выделил субсидии на размещение рекламы в сервисах "Яндекса" более чем 13 тысячам предпринимателей. В течение двух месяцев они размещали рекламу в интернете со скидкой 90 процентов. Прием заявок на этот вид поддержки завершился 31 октября.

"Пять миллиардов рублей для поддержки бизнеса в 2021 году были выделены дополнительно. Они направлены на льготное кредитование с акцентом на приоритетные отрасли и выплаты за соблюдение санитарных мер. Финансирование этих программ еще не завершено - заявки по ним продолжают рассматриваться", - добавил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Сейчас продолжается прием заявок на финансовую поддержку для кафе и ресторанов, которые подали сведения о вакцинации не менее 60 процентов персонала до 15 августа через личный кабинет на mos.ru. Они смогут возместить 100 процентов затрат на коммунальные услуги за третий квартал 2021 года. Документы на этот вид поддержки можно подать до 29 декабря. Кроме того, до 10 декабря идет прием обращений от создателей некоммерческих анимационных фильмов, успешно представляющих столицу на российских и международных фестивалях. Они могут получить гранты в размере от 500 тысяч до трех миллионов рублей.

Подать заявки на все виды финансовой поддержки можно на сайте Московского инновационного кластера.