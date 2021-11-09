Новые меры поддержки смогут получить 110 тысяч предприятий Москвы

Новые федеральные меры поддержки для малого и среднего бизнеса в Москве могут получить около 110 тысяч предприятий, в которых работают почти 284 тысячи горожан. Среди потенциальных получателей больше всего компаний из сфер общественного питания и автомобильных грузоперевозок, а также стоматологических клиник, парикмахерских и салонов красоты.

Поддержку получат и организации, работающие в области спорта, развлечений, культуры и искусства. Все они смогут оформить льготные кредиты под три процента годовых исходя из количества сотрудников и получить гранты. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В субъектах малого и среднего предпринимательства, которые подходят под условия предоставления мер поддержки, трудятся 3,5 процента от общего числа работающих в Москве", - подсчитал он.

Речь идет о федеральной программе "ФОТ 3.0", которую перезапустили 1 ноября. Она призвана помочь предприятиям всей страны, хотя в Москве доля получателей наверняка будет больше, поскольку это крупнейшая региональная экономика. Суть заключается в том, что малые и средние предприниматели из наиболее пострадавших секторов экономики могут получить льготные кредиты на полтора года по ставке три процента. Но государство ставит условие - численность работников должна сохраниться на уровне не ниже 90 процентов. Размер кредита ограничен 300 миллионами рублей и рассчитывается по формуле "один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев". Причем первые полгода бизнес ничего платить не будет - ни платежи по кредиту, ни проценты по нему. А вот в последующие 12 месяцев долг придется вернуть равными долями. При этом МРОТ для выдачи кредита считается федеральный - 12 792 рубля. Соответственно, можно получить чуть более 153 тысяч рублей на каждого сотрудника в год.

Глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов добавляет, что у обновленной программы есть новшество - ее распространили и на крупный бизнес, занятый в сферах искусства, культуры, спорта и общепита. В Москве таких крупных организаций 162 с общим штатом почти 175 тысяч сотрудников. Если они примкнут к программе, то численность работников получающих поддержку компаний составит уже 458 тысяч москвичей, объясняет Пуртов "РГ".

Льготные кредиты предприниматели смогут получить, если сохранят не менее 90% сотрудников

Что касается только малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей, то для него предусмотрен еще и безвозмездный грант в размере одного МРОТ на каждого сотрудника компании. Заявки принимаются с 1 ноября по 15 декабря этого года, а выплаты начнутся уже с 15 ноября. Заявление на грант нужно подать на сайте Федеральной налоговой службы nalog.gov.ru.

А как у вас?

С понедельника в Минэкономики Удмуртии принимают документы на компенсацию аренды и коммунальных платежей. Безвозмездной субсидией до 300 тысяч рублей смогут воспользоваться фуд-корты, детские игровые комнаты, центры, кинотеатры.

В Чувашии налоговые органы получили заявления на субсидию на нерабочие дни от 830 налогоплательщиков. Помимо федеральных мер поддержки бизнеса определены 77 предприятий, вносящих существенный вклад в экономику региона. Для них предусмотрены льготные кредиты.

В Югре предприниматели могут подать заявку и на получение федеральных грантов, и на поручительство фонда содействия кредитованию бизнеса, которое дается при получении банковского кредита. Кроме того, в каждом из муниципалитетов округа установлены свои правила, по которым можно получить компенсацию части затрат, связанных, например, с арендой помещений или приобретением оборудования.

Нижегородские производители текстильных, кожаных изделий и одежды могут получить из бюджета региона до трех миллионов рублей на развитие интернет-торговли. Также в области возобновляется действие программы льготного кредитования предпринимателей из пострадавших отраслей. Они могут получить займы под 1,6 процента годовых.

А в Самарской области предпринимателям из пострадавших отраслей экономики начали выдавать микрозаймы до миллиона рублей под один процент годовых. Чтобы их получить, нужно предоставить залог в размере не менее 50 процентов от суммы займа. Также в регионе снизили ставки по программе кредитования для самозанятых с 6,85 до 1%.

Подготовили Оксана Ильина, Евгений Петров, Татьяна Ермошкина, Елена Мационг, Ольга Дмитренко