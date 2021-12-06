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06.12.2021 18:16
Рубрика: Происшествия

В московском метро машинисту стало плохо

Текст: Сергей Бабкин

Машинист столичного метро почувствовал себя плохо, когда подвел состав к станции "Мякинино", сообщили агентству "Москва" в пресс-службе подземки.

В московском метро диггер остановил движение на час

Состав уже стоял на станции, когда машинист почувствовал недомогание, безопасности пассажиров ничто не угрожало, добавили представители метро. Сотруднику подземки оказали помощь, его оперативно заменил машинист-инструктор, поезд остался на линии.

В метро отметили, что все поезда полностью оснащены автоматикой: она остановит состав, если машинист по какой-то причине не сможет им управлять. Все машинисты при этом проходят регулярные медосмотры перед рейсами. В частности, у машиниста, которому стало плохо на станции "Мякинино", не было выявлено проблем со здоровьем, его допустили к работе.

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