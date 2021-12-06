В московском метро машинисту стало плохо

Машинист столичного метро почувствовал себя плохо, когда подвел состав к станции "Мякинино", сообщили агентству "Москва" в пресс-службе подземки.

Состав уже стоял на станции, когда машинист почувствовал недомогание, безопасности пассажиров ничто не угрожало, добавили представители метро. Сотруднику подземки оказали помощь, его оперативно заменил машинист-инструктор, поезд остался на линии.

В метро отметили, что все поезда полностью оснащены автоматикой: она остановит состав, если машинист по какой-то причине не сможет им управлять. Все машинисты при этом проходят регулярные медосмотры перед рейсами. В частности, у машиниста, которому стало плохо на станции "Мякинино", не было выявлено проблем со здоровьем, его допустили к работе.