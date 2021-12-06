В Москве ввели режим повышенной готовности из-за мощного снегопада

Власти Москвы перевели все городские службы в режим повышенной готовности из-за мощного снегопада, который обрушится на регион предстоящей ночью.

Как заявил заммэра Петр Бирюков, снег усилится утром и будет идти до конца дня. Возможны метели - скорость ветра достигнет 15 метров в секунду, а высота сугробов достигнет местами 15 сантиметров.

Вся спецтехника и работники коммунальных служб переведены в усиленный режим. Особое внимание уделять расчистке дорог к транспортным и социальным объектам. На крупных автострадах будут дежурить тягачи.

Ранее власти Москвы призвали горожан по возможности отказаться от использования автомобиля 7 декабря.