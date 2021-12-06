В СК завершился допрос Рашкина по делу о незаконной охоте

В Следственном комитете РФ завершился допрос лишенного неприкосновенности депутата Госдумы Валерия Рашкина. Об этом информирует ТАСС.

Допрос в здании, расположенном в Техническом переулке, продолжался около четырех часов. Отмечается, что Рашкин отказался отвечать на вопросы журналистов.

Напомним, что 2 декабря глава СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против Рашкина по статье о незаконной охоте. По ней браконьер может минимально получить до двух лет лишения свободы и штраф до полумиллиона. Если преступление человек совершил с использованием своего служебного положения и с "организованной группой", с причинением крупного ущерба, то срок лишения свободы будет от трех до пяти лет.