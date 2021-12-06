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06.12.2021 14:57
Рубрика: Происшествия

Рашкин прибыл в СК на первый допрос по делу о незаконной охоте

Лишенный неприкосновенности депутат Госдумы Валерий Рашкин прибыл на первый допрос в Следственный комитет в Москве по делу о незаконной охоте. Об этом сообщает РИА Новости.

В Госдуме рассказали, во сколько обошлась поездка Рашкина на охоту

Отмечается, что он вошел в здание ведомства, отказавшись отвечать на вопросы журналистов.

Как ранее сообщал СК, в ночь с 28 на 29 октября в охотхозяйстве в Саратовской области Рашкин и еще несколько человек выследили и убили лося, не имея соответствующей лицензии. После этого Рашкин принял меры к сокрытию своего оружия, его соучастники разделали тушу животного, они погрузили ее в машину и покинули место охоты.

Происшествия Правосудие Следствие Законодательная власть Госдума Правительство Следственный комитет

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