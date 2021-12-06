На фестивале Мстислава Ростроповича встретятся Маттиас Герне и Александр Канторов, в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко покажут работы молодых режиссеров, Московская филармония представит новые абонементы современной музыки, а "Щелкунчик" и "Сказки венского леса" создадут предновогоднее настроение.

Кто играет: Маттиас Гёрне, Александр Канторов.

Что играет: Ф. Шуберт - песни.

Почему идти: Выдающийся немецкий вокалистов, обладатель удивительно мягкого и теплого баритона Маттиас Герне и тонкий лирик-пианист Александр Канторов, завоевавший Гран-при XVI конкурса П. И. Чайковского, встретятся на фестивале Мстислава Ростроповича в зале "Зарядье". Артистизм обоих явит себя в знаменитых шубертовских песнях, полных страстей - от неуемной бравады до исступленного отчаяния.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 7 декабря; 500 - 5 500 руб.

Фото: Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

Кто играет: Кирилл Золочевский, Дмитрий Полкопин, Елена Афанасьева, Антон Зараев, Михаил Басенко, Даниил Малых, Анна Загородняя, Наталья Владимирская и др.

Что играет: Творческая лаборатория "Круг внимания".

Почему идти: "Круг внимания" - один из ключевых терминов системы Станиславского: переводя свое внимание с одного объекта на другой (большой, средний, малый и внутренний круги), актер меняет способ взаимодействия с партнерами по сцене и зрителями в зале. Подобным образом в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко открывают и продвигают молодых режиссеров - не только оперных, но и драматических, которым интересно попробовать себя в музыкальном театре. Первый выпуск творческой лаборатории "Круг внимания" представляет отрывки из опер по мотивам произведений Ф.М. Достоевского в постановках Анны Саловой, Дмитрия Отяковского, Антона Оконешникова, Яны Селезневой, Алексея Смирнова, Греты Шушчевичуте и Виктории Агарковой.

Где, когда, сколько: Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (Малая сцена); 12, 13 декабря; 1 000 руб.

Фото: Фонд Мстислава Ростроповича

Кто играет: Госоркестр России им. Е.Ф.Светланова (дирижер Фуад Ибрагимов), солист Готье Капюсон.

Что играет: Д. Шостакович - Праздничная увертюра, Концерт №1 для виолончели с оркестром, К. Караев - Вальс, шествие и адажио из балетной сюиты "Семь красавиц", Дж. Гершвин - "Американец в Париже".

Почему идти: Заключительный концерт Фестиваля Мстислава Ростроповича, как и все предшествующие, отвечает концепции, заложенной его руководителем Ольгой Ростропович: "Произведения высочайшего уровня в лучшем исполнении". Концерт №1 для виолончели с оркестром Шостаковича, посвященный Мстиславу Леопольдовичу, как раз из таких. Это не симфония-концерт, где роли солиста и оркестра равнозначны, а концертштюк, где доминирует солист. Готье Капюсон, один из лучших европейских виолончелистов, словно изнутри чувствует ломаные линии Шостаковича, улавливая каждую гармоническую краску и каждую интонацию. Его патетика и драматизм придутся тут очень кстати.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 8 декабря; 800 - 1 000 500 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Борис Березовский.

Что играет: Л. ван Бетховен - Сонаты №№ 2, 3, 11, А. Скрябин - Сонаты №№ 4 6, 7 ("Белая месса").

Почему идти: Соединение в сольной программе Бориса Березовского ранних сонат Бетховена и Скрябина выглядит парадоксальным лишь на первый взгляд; сочинения обоих композиторов чрезвычайно богаты эмоциями. Эти страстные признания души, эти стремящиеся ввысь и опадающие мелодические линии прекрасно рифмуются с исполнительской манерой Березовского, способного выражать бурные чувства как мало кто еще из наших пианистов.

Где, когда, сколько: Большой зал Консерватории; 4 декабря; 1 000 - 5 000 руб.

Фото: Роман Щупарский

Кто играет: Балет театра La Classique, симфонический оркестр под управлением Ярослава Ткаленко.

Что играет: П. Чайковский - "Щелкунчик".

Почему идти: "Я хочу, чтобы в моей музыке находили успокоение и подпору", - писал Чайковский. Именно эти чувства несет его "Щелкунчик" - балет, проникнутый той высокой простотой, в которой и кроется главный секрет классики. Сказочная история в исполнении артистов театра La Classique подарит ощущение предновогоднего волшебства, которое усилят уникальные декорации и костюмы. Меломаны тоже получат удовольствие: спектакль пройдет под живую музыку в исполнении симфонического оркестра.

Где, когда, сколько: Крокус Сити Холл; 8 декабря; 1 500 - 15 000 руб.

Фото: Русконцерт

Кто играет: Симфонический оркестр "Новая Россия" (дирижер Денис Власенко), солистка Ирина Поливанова.

Что играет: Вальсы и польки Иоганна Штрауса.

Почему идти: Уже более двух веков красота мелодий Короля вальса и роскошь его оркестровых красок поднимают публике настроение. Музыка Иоганна Штрауса, символ блестящего праздника жизни, полна изящества и остроумия. "Сказки венского леса", "На прекрасном голубом Дунае", "Весенние голоса", "Трик-трак", "Пиццикато" и т.д. и т.п. в исполнении оркестра "Новая Россия", да еще в канун Нового года, перекинут мостик из прошлого в светлое, надеемся, будущее.

Где, когда, сколько: Большой зал Консерватории; 12 декабря; 1 000 - 3 500 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Российский национальный молодежный симфонический оркестр (дирижер Валентин Урюпин), Большой хор "Мастера хорового пения", солисты Пьер-Лоран Эмар, Тамара Стефанович.

Что играет: Б. А. Циммерман - Концерт для двух фортепиано с оркестром ("Диалоги"), А. Локшин - Симфония № 1 ("Реквием").

Почему идти: В концертах абонемента "Новая музыка: диалог цивилизаций" прозвучат незаслуженно забытые или редко звучащие в России сочинения современных авторов - Джона Адамса, Гии Канчели, Николая Корндорфа и других. Начнется этот абонемент с произведений двух знаковых композиторов, стоявших в стороне от магистральных направлений своей эпохи. Бернд Алоис Циммерман известен, прежде всего, оперой "Солдаты", поначалу заслужившей репутацию неисполнимой, а впоследствии ставшей одной из наиболее популярных опер второй половины ХХ века. А Симфонию №1 ("Реквием") Александра Локшина считали гениальной Мария Юдина и Дмитрий Шостакович. Могут ли быть рекомендации лучше?

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 10 декабря; 500 - 2 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Ансамбль Questa Musica под управлением Филиппа Чижевского, солисты Пьер-Лоран Эмар, Тамара Стефанович, Даниил Коган Сергей Полтавский, Михаил Широченко, Роман Минц, Айлен Притчин. Ведущий Ярослав Тимофеев.

Что играет: А. Волконский - Musica stricta (fantasia ricercata), Х. П. Бёртуисл - Keyboard Engine, Н. Рославец - Соната № 2 для фортепиано, П. Булез - "Структуры" для двух фортепиано (вторая книга), Дж. Шельси - Anahit, Л. Берио - Chemins II, С. Шаррино - Le voci sottovetro, И. С. Бах - Контрапункт XIX из "Искусства фуги", Л. Ноно - Hay que caminar.

Почему идти: Новые абонементы Московской филармонии "Другое пространство. Continuo" и "Другое пространство. Weekend" должны воссоздать атмосферу одноименного фестиваля актуальной музыки, уже полюбившегося меломанам. Continuo - это вечера из трех коротких концертов, позволяющие небольшими порциями дегустировать множество "блюд", а Weekend - широкая панорама музыки последних десятилетий. Открывает этот абонемент известный французский пианист Пьер-Лоран Эмар в дуэте со своей постоянной партнершей Тамарой Стефанович. Публика также услышит ансамбль Филиппа Чижевского Questa Musica - участника фестиваля "Другое пространство" и целую когорту молодых солистов.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 11 декабря (начало в 18.00, 21.00, 23 00); 400 - 1 500 руб.