Амурчанин пойдет под суд за неуплату налогов на 138 млн рублей

Новости

SIPRI: Сто крупнейших оружейных компаний мира увеличили продажи в пандемию 05:55
В Приморском океанариуме впервые родился детеныш древней акулы 05:49
В Приморье поймали нападавшего на собак тигра 05:29
Инфекционист перечислил меры защиты от COVID-19 на корпоративе 05:20
Спасатели передали медикам пострадавшего при обрушении завода в Туве 04:36
В ВОЗ сообщили об отсутствии летальных исходов из-за "омикрон"-штамма 04:25
Пушков заявил о попытках Украины запугать Запад беженцами 04:08
ВОЗ: Преждевременно делать выводы о тяжести течении COVID из-за "омикрона" 03:43
Назначение единовременной выплаты из пенсионных накоплений могут упростить 03:12
Пушков прокомментировал совет Ишингера Украине брать пример с Финляндии 02:55
Греция проведет всеобщее тестирование на COVID-19 перед праздниками 02:04
Эсминец ВМС США Arleigh Burke прибыл в румынский порт Констанца 01:45
В Швейцарии с 6 декабря ужесточат антикоронавирусные меры 00:58
Генетик Исаев: "Омикрон" мог мутировать среди животных и перейти на людей 00:30
Путин назвал востребованным закон о российском Красном кресте 05.12.2021
Шойгу проведет в Индии консультации в формате "2+2" 05.12.2021
Более 400 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 05.12.2021
В "Сириусе" на Кубке Союзного государства победил белорусский самбист 05.12.2021
В московском метро диггер остановил движение на час 05.12.2021
Белый дом: Байден с нетерпением ждет переговоров с Путиным 05.12.2021
Путин: Международные данные говорят об эффективности "Спутника V" 05.12.2021
На зеленой и оранжевой ветках московского метро восстановлено движение 05.12.2021
Путин заявил об отсутствии миграционных потоков из России в Европу 05.12.2021
В Польше подтвердили задержание российского сухогруза "Руслана" 05.12.2021
На оранжевой ветке столичного метро частично ограничили движение 05.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
06.12.2021 05:13
Рубрика: Происшествия

Амурчанин пойдет под суд за неуплату налогов на 138 млн рублей

Текст: Сергей Набивачев

Руководителя одной из горнодобывающих компаний Приамурья обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 138 миллионов рублей. Обвинительное заключение, утвержденное прокурором, направлено в Благовещенский городской суд.

Жителя Сочи осудили за многомиллионное уклонение от налогов

Как сообщает прокуратура региона, в 2017-2018 годах мужчина создал фиктивный документооборот с подставными фирмами по выполнению различных контрактов. Фирмы-однодневки никаких работ не производили, их выполняла компания обвиняемого. При этом суммы налога на добавленную стоимость по фиктивным сделкам учитывались в налоговых вычетах фирмы. Так мужчина сумел уклониться от уплаты налога на прибыли на сумму более 138 миллионов рублей.

Во время предварительного следствия обвиняемый полностью погасил неуплаченную сумму. Ему грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до шести лет.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

Главное сегодня

Назначение единовременной выплаты из пенсионных накоплений могут упростить
Путин назвал востребованным закон о российском Красном кресте
В ВОЗ сообщили об отсутствии летальных исходов из-за "омикрон"-штамма
Бастрыкин поручил проверить деятельность Оксимирона и Noize MC
Пушков прокомментировал совет Ишингера Украине брать пример с Финляндии
Блогеры начали получать реальные сроки за выходки в соцсетях ради лайков
Верховный суд разъяснил важные правила самообороны