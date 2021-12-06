Амурчанин пойдет под суд за неуплату налогов на 138 млн рублей

Руководителя одной из горнодобывающих компаний Приамурья обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 138 миллионов рублей. Обвинительное заключение, утвержденное прокурором, направлено в Благовещенский городской суд.

Как сообщает прокуратура региона, в 2017-2018 годах мужчина создал фиктивный документооборот с подставными фирмами по выполнению различных контрактов. Фирмы-однодневки никаких работ не производили, их выполняла компания обвиняемого. При этом суммы налога на добавленную стоимость по фиктивным сделкам учитывались в налоговых вычетах фирмы. Так мужчина сумел уклониться от уплаты налога на прибыли на сумму более 138 миллионов рублей.

Во время предварительного следствия обвиняемый полностью погасил неуплаченную сумму. Ему грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до шести лет.