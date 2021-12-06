Парламенты Якутии и Гомельской области договорились о сотрудничестве

Делегация Ил Тумэна Якутии во главе с председателем республиканского парламента Алексеем Еремеевым посетила с рабочим визитом Белоруссию.

Главным итогом поездки стало соглашение о сотрудничестве между региональными парламентами, подписанное председателем Ил Тумэна Алексеем Еремеевым и председателем Гомельского областного Совета депутатов Екатериной Зенкевич. Заключили его в преддверии Девятого Форума регионов, который регулярно проводится под эгидой Совета Федерации Федерального Собрания России и Совета Республики Национального Собрания Беларуси.

Соглашение предусматривает сотрудничество между представительными органами региональной власти в рамках интеграции Союзного государства. В его рамках планируется обмен опытом законотворческой и депутатской деятельности.

Алексей Еремеев рассказал о промышленном и инвестиционном потенциале Якутии, а также отметил заинтересованность республики в поставках белорусской техники.

- Контакты будут налаживаться. И наше экономическое, культурное, научное сотрудничество между двумя регионами братских республик будет только расти, - подчеркнул Алексей Еремеев.

Он пригласил коллег из Белоруссии посетить Якутию во время Национального праздника Ысыах.

Как рассказала Екатерина Зенкевич, Гомельская область - это динамично развивающийся регион, обеспечивающий 10 процентов валового внутреннего продукта страны и более 20 процентов промышленного производства. Она также сообщила, что Гомельская область сотрудничает со многими российскими регионами.

Делегация Ил Тумэна посетила технопарк "Коралл" в Гомеле. Он был построен вместо пустующих помещений заброшенного завода. В советское время здесь производили кинескопы. "Коралл" является филиалом республиканского унитарного сервисного предприятия "Агентство развития и содействия инвестициям". Он создан для развития малых инновационных предприятий, поддержки стартапов.

Якутские депутаты интересовались вопросами государственной поддержки, взаимодействия технопарка с детским "Иннопарком", возможностью привлечения новых резидентов. И делились собственным опытом. Алексей Еремеев рассказал о прорыве якутских айтишников на мировой уровень, а также подчеркнул, что республика является лидером в IT-отрасли на Дальнем Востоке.

Помимо этого, делегаты от Ил Тумэна побывали на фабрике "Спартак", которая входит в концерн "Белгоспищепром". Как рассказал гендиректор предприятия Олег Жидков, стратегия развития фабрики предусматривает значительное изменение ассортимента продукции и повышение ее качества. Продукция поставляется на зарубежные рынки, в том числе пользуется большим спросом в Китайской Народной Республике и Монголии.

3 декабря якутская делегация приняла участие в митинге, прошедшем в поселке Деражичи Лоевского района Белоруссии и посвященном 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Федора Попова - первого якутянина, получившего это высокое звание.

- Ему было всего 22 года, он не был женат, у него не было детей, ему предстояло жить и жить, но он отдал свою жизнь ради нашей Родины, ради Великой Победы, торжества над фашистской Германией, - подчеркнул Алексей Еремеев.

В церемонии возложения цветов приняли участие народные депутаты Юрий Николаев, Андрей Находкин и Юрий Баишев, земляки героя - представители Мегино-Кангаласского улуса, в том числе глава улуса Николай Старостин и председатель районного совета депутатов Павел Сазонов. Побывали там и школьники из Мегино-Кангаласского улуса: по одному представителю от Жабыльской, Батаринской, Сымахской и Чыамайыкинской школ, отмечающих в этом году столетний юбилей. Руководителем детской делегации стал ветеран боевых действий в Афганистане, учитель физкультуры Петр Филиппов.