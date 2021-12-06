Новости

Эксперты посчитали, сколько получают самозанятые 18:35
Опрос: Половина инвесторов считают российский рынок привлекательным 18:17
В московском метро машинисту стало плохо 18:16
В СК завершился допрос Рашкина по делу о незаконной охоте 18:11
Бойца ММА и блогера Чоршанбиева выдворят из России 17:46
Трутнев исключил возможность сдачи Курильских островов в аренду 17:40
Суд взыскал с ЦСКА 348 млн рублей в пользу подрядчика строительства арены 17:34
Власти Москвы призвали отказаться от автомобилей из-за метели 7 декабря 17:04
Матвиенко: Король Бахрейна хочет посетить Москву 16:52
Названы сроки расширения дальневосточной ипотеки на врачей и учителей 16:36
Греф предсказал повышение ключевой ставки до конца года 16:29
Филипп Киркоров заявил об оплате всех штрафов 16:22
Луноход Yutu-2 заметил загадочный куб на обратной стороне Луны 16:22
Юристы напомнили о правилах остекления балконов в России 16:21
Минэкономики Германии назвало условие запуска "Северного потока-2" 16:13
Топ-10 кроссоверов ноября: "китайцы" впервые ворвались в пятерку 16:07
В Кремле оценили влияние судебных решений на признание геноцида жителей СССР 16:01
Депутат: Центр Гамалеи назвал срок вынесения заключения об опасности "омикрона" 15:57
В Минске заявили о конкретных мерах в ответ на санкции Запада 15:50
Названа дата открытия горнолыжного сезона на курорте Домбай 15:45
Один человек мог стать источником 90% заражений "дельтой" в России 15:40
Синоптик предсказал сильнейший за послевоенную историю снегопад в Москве 15:29
"Газпром": Из хранилищ Европы выкачана уже четверть запасов газа 15:27
Путин 7 декабря откроет движение на новых станциях московского метро 15:25
Владимир Путин прибыл с визитом в Индию 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
06.12.2021 17:40
Рубрика: Экономика

Трутнев исключил возможность сдачи Курильских островов в аренду

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Россия намерена осваивать Курильские острова, привлекая на эти территории как российских, так и иностранных инвесторов. Об этом заявил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Захарова прокомментировала ультиматумы Японии по Курилам

Ранее президент Владимир Путин поручил подготовить законопроект о создании максимально льготного преференциального режима на Курилах. Соответствующий документ правительство внесло в Госдуму.

"Мы будем осваивать Курильские острова, привлекать туда и российские, и иностранные инвестиции. В то же время никакого разговора о сдаче каких-либо островов в аренду быть не может. Курильские острова были и будут территорией Российской Федерации", - отметил Трутнев.

По его словам, правительственная комиссия будет контролировать распределение земельных участков под реализацию инвестиционных проектов на Курильских островах.

Вице-премьер отдельно остановился на ситуации вокруг острова Шумшу. Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что на аренду острова претендует датска компания Copenhagen Offshore Partners.

По словам Трутнева, Шумшу - "это особый разговор". Чиновник напомнил, что именно на этом острове произошло одно из важнейших сражений Второй мировой войны на Дальнем Востоке.

"Первое, что мы должны создать на этом острове, - музей, чтобы сохранить память об этом историческом событии", - почеркнул Трутнев.

В регионах Экономика Финансы Инвестиции Власть Работа власти Регионы Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова

Главное сегодня

Трутнев исключил возможность сдачи Курильских островов в аренду
В Кремле назвали тезисы антиваксеров стратегией по уничтожению народа
Один человек мог стать источником 90% заражений "дельтой" в России
Минтруд разъяснил планируемые нововведения при выплате пенсионных накоплений
Минэкономики Германии назвало условие запуска "Северного потока-2"
Что будет с рублем после заседания ОПЕК+
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию