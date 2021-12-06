Трутнев исключил возможность сдачи Курильских островов в аренду

Россия намерена осваивать Курильские острова, привлекая на эти территории как российских, так и иностранных инвесторов. Об этом заявил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Ранее президент Владимир Путин поручил подготовить законопроект о создании максимально льготного преференциального режима на Курилах. Соответствующий документ правительство внесло в Госдуму.

"Мы будем осваивать Курильские острова, привлекать туда и российские, и иностранные инвестиции. В то же время никакого разговора о сдаче каких-либо островов в аренду быть не может. Курильские острова были и будут территорией Российской Федерации", - отметил Трутнев.

По его словам, правительственная комиссия будет контролировать распределение земельных участков под реализацию инвестиционных проектов на Курильских островах.

Вице-премьер отдельно остановился на ситуации вокруг острова Шумшу. Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что на аренду острова претендует датска компания Copenhagen Offshore Partners.

По словам Трутнева, Шумшу - "это особый разговор". Чиновник напомнил, что именно на этом острове произошло одно из важнейших сражений Второй мировой войны на Дальнем Востоке.

"Первое, что мы должны создать на этом острове, - музей, чтобы сохранить память об этом историческом событии", - почеркнул Трутнев.