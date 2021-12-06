Василий Орлов: Системы безопасности учтем в проектах благоустройства

- Темпы набраны неплохо, видно, что при реализации новых проектов учитывается наработанный опыт. Хочу отметить, что работа непростая, количество объектов большое, везде нужен соответствующий контроль. Вместе с тем хотел бы обратить внимание специалистов и глав территорий, где уже реализованы проекты благоустройства: очень важно обеспечить сохранность конструкций и облагороженных мест отдыха. В обязательном порядке при проектировании должна быть учтена система видеонаблюдения, а также интегрированная система "Безопасный город", - отметил Василий Орлов.

По состоянию на начало декабря в Амурской области в рамках регионального проекта удалось благоустроить 15 общественных пространств и 56 дворов - это на десять объектов больше, чем планировалось.

В общей сложности на реализацию проекта выделено 508 миллионов рублей. Из них 270,6 миллиона потратили на приведение в порядок дворовых и общественных территорий. Еще 112,7 миллиона ушло на благоустройство парка в космограде Циолковском, а также на строительство "Бамовского Арбата" в Тынде. На поддержку городских округов с учетом участия граждан выделено 109,7 миллиона рублей, до конца года должны завершить работы над 26 проектами - это два парка, 14 детских и спортивных площадок и десять пешеходных зон.

В этом году 15 миллионов рублей получил Белогорск. Он стал пилотной территорией, где было благоустроено 12 дворов по новой программе - с участием региональной субсидии, и еще одна территория - за счет средств местного бюджета.

Всего в рамках регионального проекта до 2025 года в Амурской области предполагается благоустроить более 260 территорий, в том числе не менее 82 общественных. С 2019-го по 2021 годы удалось привести в порядок 45 общественных пространств.