СК возбудил дело об аварийной посадке А321 в Иркутске из-за обледенения

Уголовное дело завели по факту вынужденной посадки лайнера Airbus 321, летевшего из Магадана в Новосибирск. Как рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК, дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, 2 декабря самолет, выполнявший рейс Магадан-Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска. На борту находились 202 пассажира, среди которых было трое детей, а также семь членов экипажа. В результате инцидента пострадавших нет. Экипаж рейса временно отстранили от работы.

Известно, что при наборе высоты и вылете из аэропорта Магадана экипаж отметил сильное обледенение воздушного судна. Позже стали отказывать приборы, показывающие скорость и высоту полета. Командир принял решение об аварийной посадке. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.