В Иркутске арестовали руководителей экстремистской организации

Сотрудники Следственного комитета задержали в Иркутске руководителей местной ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в России). Об этом рассказали в региональном управлении СК РФ.

Правоохранители провели задержание в рамках расследования уголовного дела о деятельности экстремистского сообщества. Известно, что с 2017 года по октябрь 2021-го группа жителей Иркутской области продолжала работу в упомянутом противозаконном объединении вопреки решению Верховного суда РФ о его ликвидации.

Напомним, в октябре этого года сотрудники СК и ФСБ при силовой поддержке спецназа задержали в регионе семь рядовых членов организации. Теперь задержаны и ее руководители, курировавшие запрещенную деятельность. Это 33-летний житель Хакасии и 34-летний - Кемеровской области. Они заключены под стражу.

Расследование продолжается.