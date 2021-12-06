На Ставрополье снова произошла авария, оставившая жителей без тепла

В ставропольском городе Невинномысске коммунальные службы едва справились с одной аварией на теплотрассе, как обнаружилась новая. В результате в понедельник 17,4 тысячи жильцов 141 многоквартирного дома снова остались без отопления. Аварийные бригады продолжают работу, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, первый порыв на теплотрассе случился еще в субботу, 4 декабря. Специалисты "Крайтеплоэнерго" и сотрудники РСЧС всю ночь и половину следующего дня устраняли последствия. После обеда работы завершились, система начала заполняться горячей водой, но радоваться оказалось рано. В ночь на 6 декабря на главной магистрали обнаружился новый порыв. Аварийные работы возобновились. И вновь без тепла остались тысячи жителей Невинномысска.

По информации мэрии, на аварийном участке надо вырезать и заменить часть трубопровода. Коммунальщики сетуют на его ветхость. В своем аккаунте в Instagram глава Невинномысска Михаил Миненков опубликовал комментарий руководителя невинномысского филиала "Крайтеплоэнерго" Геннадия Потемкина.

- Труба в очень плохом состоянии. Трубопровод был спроектирован в 1967 году, срок его эксплуатации превышает 53 года, - говорит Потемкин.

Также в администрации отметили, что при проектировании магистрали не запланировали отсекающие камеры. Из-за этого невозможно произвести ремонт локально, приходится спускать всю систему.

По предварительной информации мэрии, аварийные работы продлятся до вечера 6 декабря.