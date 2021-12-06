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06.12.2021 15:45
Рубрика: Общество

Названа дата открытия горнолыжного сезона на курорте Домбай

Текст: Николай Грищенко

В Карачаево-Черкесии горнолыжный сезон на курорте Домбай стартует 7 декабря. С помощью системы искусственного оснежения к катанию на лыжах подготовлен склон и трассы на горе Мусса-Ачитара.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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Отдых, как сообщает ТАСС, организован с учетом соблюдения требований эпидемиологической безопасности, и поэтому для заселения в гостиницы или санатории туристам придется запастись QR-кодами. Воспользоваться канатными дорогами возможно только при наличии средств индивидуальной защиты.

Кроме того, ранее зимний сезон 2021/2022 года начался на горнолыжном курорте Архыз. В новом горнолыжном сезоне курорт предлагает гостям 27 километров трасс и 8 канатных дорог, в том числе новую зону для начинающих на Лунной поляне.

Кстати

Еще в октябре на курортах Карачаево-Черкесии уровень бронирования жилья на время зимних каникул достиг 95 процентов. При этом стоимость проживания выросла на 20 процентов.

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