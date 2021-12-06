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06.12.2021 13:25
Рубрика: Культура

Псковский театр драмы представил Россию на форуме в столице Узбекистана

Текст: Светлана Мазурова
В столице Узбекистана завершается IV Молодежный театральный форум стран Содружества, Балтии и Грузии, на который приехали театры из 11 стран. От России - Псковский академический театр драмы им. А.С.Пушкина (филиал Национального драматического театра России).
Спектакль "Гробница малыша Тутанхамона". Фото: Пресс-служба Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Спектакль "Гробница малыша Тутанхамона". Фото: Пресс-служба Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина
Спектакль "Гробница малыша Тутанхамона". Фото: Пресс-служба Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина

Из морозного, заснеженного Пскова группа очутилась в солнечном Ташкенте, где накануне прилета было плюс 24. Приятно было услышать, что билеты на спектакль режиссера Елизаветы Бондарь "Гробница малыша Тутанхамона" давно проданы. Но в вечер показа случился настоящий ажиотаж. К Молодежному театру Узбекистана все прибывали автобусы, в кассу шли и шли люди с одним вопросом: "Можно купить билет?" Приехал театр из России! Как попасть в зал, кто поможет? Нет лишнего билетика или "проходки"? Собралось немало фестивальной публики: актеры и режиссеры из Армении, Казахстана, Беларуси, Узбекистана, уже представившие на фестивале спектакли, критики, драматурги и художники, участвующие в Образовательной программе форума.

Фото: Предоставлено организаторами фестиваля "Потапов-фест"
В Псковском театре драмы представили спектакль "Зойкина квартира"

Этим спектаклем Псковский театр в 2019 году открыл имя успешного в Америке автора Оливии Дюфо для России и Европы (первая постановка пьесы в России и в Европе).

Спектакль исследует границу между реальной жизнью и творческой фантазией художника. Он о том, как важно внимательно слушать своего ближнего. О том, как искусство побеждает смерть, - и все-таки не может ее победить. О том, как жестоко смотрит на мир художник, и как одержимость делает человека диктатором. Джейн Хейли, художник комиксов, узнает, что номинируется на престижную премию, о которой мечтает. В это же время приходит трагическая весть: у нее умирает дочь-подросток, которой она уделяла мало внимания. Надо похоронить дочь, но Джейн продолжает рисовать, переплетая реальность и собственные комиксы с сюжетами из египетской "Книги мертвых", и готовится к важному для нее собеседованию с учредителем премии…

- Эту пьесу мне посоветовали прочитать друзья, также я видела читку на фестивале молодой драматургии "Любимовка", - рассказала "РГ" режиссер Елизавета Бондарь. - Пьеса близка любому художнику. В ней такие ценные, вечные темы: взросление, отношения дочери и матери. Есть и критическое отношение к фигуре художника, к его деятельности, которая перерабатывает мир и рождает свои концепции. Быть безопасными для себя и окружающих, либо проявлять волю и влиять на чужие жизни. Этический вопрос: что можно себе позволить, а что - нельзя. Ответить на него сложно…

Прямая речь

Денис Кугай, исполнитель ролей Портера Хейли, отчима, и Хоремхеба, раба-египтянина:

- Работа над этим спектаклем была для меня неожиданной, интересной и сложной. И в то же время - наслаждением. Сначала мы представили эскиз на режиссерской лаборатории, которая проходила на Пушкинском фестивале в Пскове. Тогда за четыре дня успели снять видеоподдержку для спектакля, несколько сцен на камеру, создали мини-декорации и даже придумали костюмы. По результатам голосования зрителей и мнению критиков было решено поставить этот спектакль. Для меня это была первая встреча с режиссером Лизой Бондарь. Камерная обстановка, пять актеров на Малой сцене.

Фото: Пресс-служба оргкомитета фестиваля Ф.М. Достоевского
Какие спектакли показали на фестивале Достоевского российские театры

Затем, приехав к нам на постановку, Лиза сказала, что будет определенная оратория, речитативный спектакль с четко простроенной звуковой партитурой. То есть появится еще один пласт, помимо текста и переключений между ролями. В команду войдут Николай Попов, композитор и звукорежиссер, Алина Тихонова, медиахудожник, - будет делать видео и рисовать комиксы, и все это будет проецироваться на декорацию, которая станет огромной махиной, совсем не похожей на то, что у нас было до этого. Мне придется играть на сцене вживую, без помощи видео, все время, двух персонажей. Я понял, что нас ждет большая, кропотливая работа. Для меня - большой вызов: я в театре недавно, всего семь лет, пришел из музыкального коллектива, а в "Гробнице…" требовалось мгновенное переключение из роли в роль.

Я понял, что если не справлюсь с этим, мне, по крайней мере, будет что рассказать друзьям…Но, кажется, все получилось. Мы играем спектакль два года, были с ним в Москве на фестивале молодой режиссуры "Артмиграция" и на Новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге, зрители принимали нас тепло.

Справка "РГ"

Елизавета Бондарь в 2011 году окончила Российскую академию театрального искусства (ГИТИС) по специальности "Режиссура музыкального театра" (мастерская народного артиста РФ профессора Д. А. Бертмана). Выпустила спектакли в Московском музыкальном театре "Геликон-опера", Красноярском театре оперы и балета, Псковском театре драмы им. Пушкина, Волковском театре (Ярославль), Калининградском драматическом театре, "Старом доме" (Новосибирск), "Практике" (Москва), Санкт-Петербургском ТЮЗе и других. Живет в Москве.

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