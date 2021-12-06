В 2022 году в Мурманске откроется образовательный центр Юрия Башмета

Весной 2022 года в Мурманске начнет работу образовательный центр Юрия Башмета - прославленного альтиста, народного артиста РФ, руководителя ансамбля "Солисты Москвы". Здесь будут учиться одаренные молодые музыканты Заполярья, сообщили в Мурманской областной филармонии.

Соответствующее соглашение подписано между "Русским концертным агентством", Минкультом и филармонией в рамках федерального проекта "Юрий Башмет - молодым дарованиям России".

Ученики центра будут участвовать в творческих мероприятиях, мастер-классах и встречах с известными деятелями искусств.

Сам Юрий Башмет во время мурманских гастролей намерен выделять дополнительный день для проведения занятий с молодыми дарованиями.

Напомним, сейчас в России открыты 16 центров, в которых обучаются музыканты в возрасте от 11 до 22 лет.