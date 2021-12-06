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06.12.2021 16:03

Военный учебный центр при БГТУ "ВОЕНМЕХ" имени Д.Ф. Устинова

В 2021 году исполнилось 85 лет военной подготовке в БГТУ "ВОЕНМЕХ" имени Д.Ф. Устинова. Ее история началась в 1936 году, когда приказом наркома обороны СССР ВОЕНМЕХу было предписано организовать подготовку лейтенантов для Рабоче-крестьянской Красной Армии. Сегодня на базе университета действует военный учебный центр, который готовит кадровых офицеров, офицеров и рядовых запаса.
Фото: Пресс-служба ВОЕНМЕХ Фото: Пресс-служба ВОЕНМЕХ
Фото: Пресс-служба ВОЕНМЕХ

Военный учебный центр - структурное подразделение университета. Преподаватели ВУЦа имеют большой опыт службы и научной деятельности, двое имеют ученую степень доктора наук и восемь - степень кандидата.

Фото: Пресс-служба ВОЕНМЕХа
Инженерно-космическая школа имени Г. М. Гречко при БГТУ "ВОЕНМЕХ"

Учебный процесс в ВУЦе отвечает современным требованиям к подготовке кадровых офицеров и военнослужащих запаса и включает в себя не только обучение в стенах университета, но также практику и стажировку на ведущих оборонных предприятиях страны, на кораблях и в частях Военно-Морского Флота.

В ВУЦе молодые люди могут самостоятельно выбрать один из способов исполнения конституционного долга по защите Отечества. Военный учебный центр готовит кадровых офицеров, которые после обучения подписывают контракт с ВС РФ на три года или пять лет, а также офицеров и рядовых запаса, которые не проходят военную службу в мирное время.

Стать кадровыми офицерами могут юноши в возрасте 17-27 лет. Продолжительность обучения - 5,5 года. Подготовка ведется по следующим специальностям: "Экономика и организация производства и ремонта вооружения, военной специальной техники и имущества", "Эксплуатация и ремонт корабельного артиллерийского вооружения", "Эксплуатация и ремонт корабельных комплексов крылатых ракет" и "Боевое применение береговых ракетно-артиллерийских соединений, воинских частей и подразделений".

Профессия кадрового офицера на сегодняшний день является одной из самых престижных и востребованных в стране. Вооруженные Силы России сейчас переоснащаются новейшими видами вооружения и техники, формируется современная мобильная и боеспособная армия, которой требуются высококлассные специалисты.

Офицерами запаса могут стать студенты факультетов А "Ракетно-космическая техника", Е "Оружие и системы вооружения", И "Информационные и управляющие системы" и О "Естественнонаучный". Продолжительность обучения - 2,5 года.

Фото: Пресс-служба ВОЕНМЕХ

Подготовка офицеров запаса ведется по следующим специальностям: "Эксплуатация и ремонт корабельных комплексов крылатых ракет", "Эксплуатация и ремонт конструкций, двигателей и стартового оборудования корабельных комплексов крылатых ракет", "Эксплуатация и ремонт корабельного артиллерийского вооружения" и "Боевое применение артиллерии надводных кораблей".

Рядовые (матросы) запаса поступают в ВУЦ с вышеперечисленных факультетов, а также с факультета Р "Международный промышленный менеджмент и коммуникации" и обучаются 1,5 года. Обучение по этому направлению военной подготовки ведется по специальности "Пулеметные".

Фото: Пресс-служба ВОЕНМЕХ

Для того чтобы поступить в ВУЦ, необходимо пройти медицинское освидетельствование и профессионально-психологический отбор при военном комиссариате, а также сдать нормативы по физической подготовке: подтягивание, бег на 100 м и на 3 км. На сегодняшний день в военном учебном центре обучаются более четырехсот человек.

Фото: Пресс-служба ВОЕНМЕХ

ВУЦ активно сотрудничает с ракетным крейсером "Маршал Устинов", лицеем № 281 и школами № 349 и № 568.

За время своего существования система военной подготовки при БГТУ "ВОЕНМЕХ" имени Д.Ф. Устинова показала свою эффективность. На сегодняшний день в стенах университета подготовлено свыше 24 тысячи высококвалифицированных специалистов для Вооруженных Сил России.

Фото: Пресс-служба ВОЕНМЕХ
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