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06.12.2021 17:12
Рубрика: Общество

Под Сочи выставили на продажу домик на дереве за 2 млн рублей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Из архива автора объявления Фото: Из архива автора объявления
Фото: Из архива автора объявления

На сайте по продаже объектов недвижимости появилось объявление, в котором продавец предлагает купить на федеральной территории Сириус "домик на дереве" - дачу в 20 квадратных метров на участке в одну сотку за два миллиона рублей. Он расположен в районе аэропорта Сочи и примерно в 500 метрах от моря.

Фото: Тимур Алиев/РГ
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Это строение позиционируется как "убежище для настоящих мужиков" с опорами из металла и бруса, дощатыми стенами и металлической крышей.

Конструкция без документов, зато имеется электричество и проведена вода, а также с прекрасным видом из окна на горы, пшеничное поле, гипермаркет и самолеты и в 950 метрах от моря.

Уточняется, что есть удобный подъем, канатный спуск и люк с паролем от воров. Кроме того, на крыше находится посадочное место для вертолета.

Как оказалось, сам дом стоит 125 тысяч рублей, но такую подозрительно низкую цену сайт не разрешает указывать.

- Это не фейк, - уточнил в телефонном разговоре помощник продавца Павел. - Финансы нужны на следующие маленькие постройки высотой от 20 до 50 сантиметров.

По словам риелтора одного из сочинских агентств недвижимости Арсена Александрова, такой "домик-мечта" Кевина из фильма "Один дома" не новинка, однако, расположение на дереве достаточно оригинально.

- Такие объекты не веду, но могу порекомендовать дома на участках, где есть возможность воплотить такой дом, правда, без таких приключений, как в кино, так как объекты находятся в коттеджных поселках с круглосуточной охраной и видеонаблюдением по периметру, - объяснил он.

Тем временем в Сириусе стоимость квадратного метра жилья выросла в четыре раза.

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