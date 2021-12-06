В Краснодаре из-за теплой погоды зацвела сакура

В Краснодаре, похоже, осень решила задержаться и преподнести горожанам сюрприз - на расположенном недалеко от центра города Дальнем бульваре зацвела сакура. В начале декабря пользователи начали повсеместно выкладывать в Сеть фотографии деревьев, усыпанных пеной нежно-розовых лепестков.

"Сакура цветет по-настоящему, что-то невероятное, обычно несколько цветов бывает, у нас это было позапрошлый год, в январе все цвело, потом померзло, жалко было! Мы радуемся теплу, а природе плохо!" - делится жительница Краснодара впечатлениями в соцсетях.

По мнению специалистов, причина сбоя феноритмов у экзотических растений связана с температурными качелями: после кратковременных заморозков в крае установилась сухая солнечная погода. В ближайшие несколько суток синоптики прогнозируют повышение температуры до +20 градусов. Но, несмотря на мягкие окна, запутывающие сезоны, японская вишня зацвела в декабре впервые. До этого повторное цветение фиксировалось в октябре - ноябре, в том числе и в Сочинском дендрарии, где к цветению с опережением редких видов кустарников и деревьев давно привыкли.

Кстати

В ноябре специалисты Сочинского нацпарка отмечали повторное цветение у многих экзотов, в том числе у юкки славной. Было зафиксировано отрастание подснежника ризенского и продолжение цветения осенних сложноцветных растений, таких как, к примеру, ястребинка, серпуха пятилисточковая.