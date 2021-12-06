В Сочи на Новый год загрузка отелей составит 85 процентов

На новогодние праздники загрузка сочинских объектов размещения составит 85 процентов. Об этом "РГ" сообщила директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

- Сейчас загрузка отелей и санаториев в горном кластере составляет примерно 40 процентов, а в морском - 60-80, - отметила она. - В новогодние праздники общая загрузка объектов размещения ожидается в среднем на уровне 85-86 процентов.

Как ранее сообщала "РГ", в новогодние каникулы курорт планируют посетить около 250 тысяч гостей.

Сейчас Сочи активно готовится к длинным праздничным выходным. Еще в прошлом месяце на курорте приступили к новогоднему оформлению общественных территорий. Всего в городе установлены около четырех десятков елок. Основная концепция наступающего праздника - "Здоровый Новый год в Сочи".

- Новогодняя концепция украшений не сильно отличается от прошлогодней: в ее основе - теплый золотистый цвет с небольшим вкраплением красного, - добавила Батяйкина.

Напомним, в этом году горнолыжный сезон в Сочи открылся в минувшую пятницу на горном курорте "Красная Поляна". На "Розе Хутор" старт горнолыжного сезона намечен на 17 декабря, но если позволит погода, то часть трасс для тестового катания откроется раньше, а в горно-туристическом центре "Газпром" - ближе к новому году, примерно 24-25 декабря.