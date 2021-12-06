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06.12.2021 09:31
Рубрика: Общество

Застрявшие в ЮАР уральские ученые вернулись в Россию

Текст: Юлия Мякишева

Участники поискового метеоритного отряда Уральского федерального университета, которые были в экспедиции в Антарктиде и возвращались через ЮАР, прилетели в Россию.

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Борт из Аддис-Абебы приземлился в Домодедово 4 декабря около 08.30 по московскому времени, сообщили в пресс-службе университета. Отмечено, что для возвращения ученым пришлось сделать пересадку в Эфиопии.

Исследовательская миссия в Антарктиде завершена. С собой уральцы привезли фрагмент, в полевых условиях опознанный как метеорит-хандрит. Еще несколько образцов привезу в Россию весной, их будут изучать в лаборатории в Екатеринбурге.

Напомним, информация о проблемах ученых с выездом из ЮАР появилась 29 ноября. Причиной этому стало ограничение авиасообщения из-за обнаружения на юге Африки нового штамма COVID-19. Авиакомпании KLM и Lufthansa принимали на борт граждан ЕС, пассажиров с шенгенской визой и сертификатом о вакцинации одобренной ВОЗ прививкой.

Отметим, отряд трудился в Антарктиде до 25 ноября. Работы были организованы в составе 67-й Российской антарктической экспедиции.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Пандемия коронавируса COVID-19 Уральский федеральный университет

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