Застрявшие в ЮАР уральские ученые вернулись в Россию

Участники поискового метеоритного отряда Уральского федерального университета, которые были в экспедиции в Антарктиде и возвращались через ЮАР, прилетели в Россию.

Борт из Аддис-Абебы приземлился в Домодедово 4 декабря около 08.30 по московскому времени, сообщили в пресс-службе университета. Отмечено, что для возвращения ученым пришлось сделать пересадку в Эфиопии.

Исследовательская миссия в Антарктиде завершена. С собой уральцы привезли фрагмент, в полевых условиях опознанный как метеорит-хандрит. Еще несколько образцов привезу в Россию весной, их будут изучать в лаборатории в Екатеринбурге.

Напомним, информация о проблемах ученых с выездом из ЮАР появилась 29 ноября. Причиной этому стало ограничение авиасообщения из-за обнаружения на юге Африки нового штамма COVID-19. Авиакомпании KLM и Lufthansa принимали на борт граждан ЕС, пассажиров с шенгенской визой и сертификатом о вакцинации одобренной ВОЗ прививкой.

Отметим, отряд трудился в Антарктиде до 25 ноября. Работы были организованы в составе 67-й Российской антарктической экспедиции.