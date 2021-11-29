Уральские ученые застряли в ЮАР из-за нового штамма "омикрон"

Члены поискового метеоритного отряда Уральского федерального университета застряли в Кейптауне из-за отмены авиасообщения - на юге Африки обнаружили новый штамм коронавируса.

Сейчас вылететь бортами авиакомпаний KLM и Lufthansa могут только граждане ЕС, обладающие шенгенской визой и сертификатом о вакцинации против COVID-19 препаратом, одобренным ВОЗ. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Отряд проработал в Антарктиде до 25 ноября - поисковые работы были организованы в составе 67-й Российской антарктической экспедиции. Миссией руководит научный сотрудник УрФУ Александр Пастухович, в команде - Виталий Лазо и Руслан Колунин, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, профессор Казанского федерального университета Данис Нургалиев и инвестор экспедиции Андрей Назаров.

Напомним, 28 ноября Россия ограничила въезд в страну граждан из десяти стран и автономий - ЮАР, Ботсвана, Лесото, Намибия, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Эсватини, Танзания и Гонконг. Ограничения на въезд касаются людей, которые в течение последних десяти суток бывали на территории хотя бы одной из перечисленных стран. Запрет связан с обнаружением нового опасного штамма коронавируса "омикрон".

Кстати

Сейчас в Танзании находится еще один уральский специалист - ветеринарный врач, руководитель приюта для животных Карен Даллакян. Он сопровождал спасенных из неволи львенка Симбу и леопарда Еву и следил за их адаптацией к новым условиям.