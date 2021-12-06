Российская сеть медклиник подала иск к ВОЗ из-за "омикрона"

Сеть офтальмологических клиник "Омикрон" подала иск к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за названия нового штамма коронавируса. Требование запретить использование слова "омикрон" зарегистрировал Арбитражный суд Московской области.

Из картотеки дел следует, что заявление поступило 3 декабря. Заявителем обозначен Падар Александр Валерьевич.

Как сообщает РИА Новости, Александр Падар - основатель сети офтальмологических клиник "Омикрон". По словам бизнесмена, употребление слова "омикрон" "наносит репутационный вред бизнесу".

Новый штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. ВОЗ квалифицировала его как "вызывающий беспокойство" и дала ему название "омикрон". Специалисты предполагают, что новый вариант вируса не только серьезно мутировал, но и легче передается от человека человеку, чем штамм "дельта".

Сейчас случаи заражения "омикрон"-штаммом зафиксированы в десятках стран. Россия пока в этот список не входит.