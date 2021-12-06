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06.12.2021 11:41
Рубрика: Страхование

РСА начал принимать заявления на выплаты по ОСАГО за "АСКО-Страхование"

Текст: Владимир Баршев
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский союз автостраховщиков с 3 декабря начал принимать заявления на компенсационные выплаты по ОСАГО за компанию "АСКО-Страхование", сообщает пресс-службы РСА.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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По оценкам союза, объем обязательств по полисам ОСАГО страховой компании составляет до 7 миллиардов рублей. Компенсационные фонды РСА сформированы в достаточном объеме для покрытия обязательств.

Напомним, у этой компании в пятницу 3 декабря Банком России была отозвана лицензия на обязательную "автогражданку". В связи с этим, проданные полисы ОСАГО начиная с этой даты недействительны. Однако полисы, проданные до 2 декабря включительно, продолжают действовать. Расторгать такие договоры и заключать новые автовладельцам не требуется.

Если такой водитель стал виновником ДТП, выплаты за него производятся из компенсационных фондов РСА. При этом потерпевший в ДТП, застрахованный по ОСАГО в страховой компании с действующей лицензией, должен обращаться за выплатой в свою страховую компанию.

Если договор ОСАГО потерпевшего в ДТП заключен со страховой компанией, лишившейся лицензии, такой потерпевший должен обратиться за компенсационной выплатой в РСА. Или страховую компанию, которая уполномочена на такие выплаты.

Список адресов, куда можно обратиться за компенсационной выплатой, представлен на сайте РСА.

В РСА напомнили, что заключение договоров ОСАГО ПАО "АСКО-Страхование", начиная с 3 декабря, преследуется по закону.