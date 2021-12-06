Сбербанк увеличил максимальную сумму ипотеки до 100 млн рублей

Сбербанк увеличил максимальную сумму ипотечного кредита с 60 миллионов до 100 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Теперь заемщики смогут получить до 100 миллионов рублей для улучшения жилищных условий. Ранее максимальная сумма ипотечного кредита в банке составляла 60 миллионов рублей", - говорится в распространенном сообщении.

По словам вице-президента Сбербанка Николая Васева, текущие изменения позволят клиентам быстрее принимать решение о приобретении комфортного жилья. Также он напомнил, что ранее Сбербанк расширял возможности для получения льготной ипотеки, увеличив максимальную стоимость кредита и снизив размер первоначального взноса до 15%.

Уточняется, что всего с начала текущего года кредитной организацией выдано свыше 964 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 2,6 триллиона рублей.

Ранее также стало известно, что Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки на 0,5% - до 9,3%. В свою очередь ставки по кредитам на покупку вторичного жилья выросли на 0,2% - до 9,3%.