Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки на 0,5% - до 9,3%. В свою очередь, ставки по кредитам на покупку вторичного жилья выросли на 0,2% - до 9,3%, следует из данных на сайте кредитной организации.

В последний раз Сбербанк повышал базовые ставки по ипотеке 15 ноября. Тогда ставки на новостройки выросли на 0,4% (до 8,8%), на вторичное жилье - на 0,6% (до 9,1%).

Ранее Банк России сообщил, что в октябре было выдано 161 784 ипотечных кредита (на 2,6%, больше, чем месяцем ранее). Объем выданных кредитов также превысил значения прошлого месяца: если в сентябре россияне получили 476,8 млрд рублей, то в октябре - уже 500,6 млрд рублей.

При этом продолжает расти средневзвешенный срок ипотеки. Если в сентябре кредиты брали в среднем на 247 месяцев, то в октябре этот показатель составил уже 251 месяц.

Средневзвешенная ставка за месяц немного снизилась - с 7,73% в сентябре до 7,7% в октябре.