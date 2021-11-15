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Текст:   Василий Кошкин 
11:03 15.11.2021

Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Сбербанк повысил базовые ставки по ипотеке на новостройки на 0,4% (до 8,8%). Кредиты на покупку квартир на вторичном рынке также выросли - на 0,6% (до 9,1%), следует из материалов на сайте банка.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В свою очередь, стоимость рефинансирования ипотеки увеличилась на 0,4% - с 8,2% до 8,6% годовых.

Ставки по кредитам на строительство индивидуального жилого дома выросли с 9,2% до 9,6%, на покупку загородной недвижимости (дачи) - с 8,4% до 8,8%

Ранее в пресс-службе кредитной организации заявили о снижении ставок по семейной ипотеке для зарплатных клиентов - на 0,3% при первоначальном взносе от 20%.

На прошлой неделе Банк России сообщил, что в среднем россияне тратят на выплату ипотечного кредита 20 лет и 6 месяцев. По оценкам ЦБ, этот показатель достиг исторического максимума.

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