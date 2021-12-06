Шойгу отметил особые отношения между РФ и Индией в военно-технических областях

"Убежден в том, что диалог внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран внесет серьезный вклад в формирование атмосферы взаимного доверия и обеспечение глобальной и региональной безопасности", - заявил в понедельник в Нью-Дели в ходе консультаций в формате "2+2" глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что в настоящее время российско-индийское сотрудничество в военной и военно-технической областях занимает особое место в отношениях между двумя странами и продолжает стабильно развиваться.

"Сегодня в рамках юбилейного, 20-го заседания российско-индийской межправительственной комиссии мы с моим коллегой, министром обороны Индии господином Сингхом подробно обсудили вопросы взаимодействия в оборонной сфере. Наметили планы совместной работы на будущее", - сообщил Шойгу.