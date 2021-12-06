Шойгу провел переговоры в Нью-Дели с министром обороны Индии

Оборонная сфера - одно из основных направлений российско-индийского сотрудничества. Пандемия коронавируса не повлияла на взаимодействие двух стран в этом направлении. Оно активно развивается.

Об этом в понедельник в Нью-Дели на встрече с главой военного ведомства Индии Раджнатхом Сингхом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Регулярные встречи лидеров наших стран, очередная из которых состоится сегодня, - яркое свидетельство многоплановых двусторонних отношений, развивающихся в духе особо привилегированного стратегического партнерства, - обратился Шойгу к коллеге. - Долгие годы мы плодотворно контактируем на всех уровнях".

В качестве примера глава российский министр назвал укрепление связей между генеральными штабами и видами вооруженных сил и расширение обмена военными делегациями. "Ведется работа в области военного образования", - напомнил Шойгу. Он подчеркнул, что особое место в военном сотрудничестве двух государств занимают совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки. "Учения серии "Индра" и участие в Армейских международных играх - наглядный пример боевого слаживания и содружества армий России и Индии", - отметил глава оборонного ведомства РФ.

"О беспрецедентном уровне доверия между нашими странами говорят интенсивность и глубина военно-технического сотрудничества, которое с каждым годом выходит на новый качественный уровень", - сказал Шойгу. Он убежден, что юбилейное 20-е заседание Межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в понедельник в Нью-Дели, будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между Россией и Индией. "Нацелены на плодотворную совместную работу", - добавил глава российского военного ведомства.

По его словам, страны также поддерживают тесные контакты по военной линии в многосторонних форматах. В первую очередь - в рамках Шанхайской организации сотрудничества, Совещания министров обороны стран АСЕАН и диалоговых партнеров ("СМОА плюс").

"Хотел бы выразить искренние соболезнования всему индийскому народу и особенно семьям пострадавших от масштабных наводнений в штате на юго-востоке Индии, повлекших гибель десятков индийских граждан - сказал Шойгу на встрече с Раджнатхом Сингхом. По сообщению газеты The Times of India, в юго-восточном штате Андхра-Прадеш в ноябре в результате сильных муссонных ливней и вызванных ими наводнений погибли более 40 человек, а более 100 жителей пропали без вести.