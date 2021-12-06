Скелеты с золотыми языками найдены в древних гробницах Египта

В Египте совместная археологическая миссия раскопала сразу две древние гробницы в провинции Минья, внутри которых были найдены человеческие скелеты с золотыми языками.

Как сообщает Ahram Online со ссылкой на данные Министерства по делам древностей Египта, находка была сделана археологической миссией, в состав которой входили исследователи из Каирского университета и Барселонского университета. Две гробницы, возраст которых оценивается примерно в 2500 лет, обнаружены в так называемом Верхнем Египте, на археологическом участке Эль-Банаса.

К сожалению, одна из гробниц была разграблена еще в глубокой древности. Однако не все ценные артефакты успели унести грабители. Так, сообщается, что у входа в первую гробницу были найдены останки двух людей с золотыми языками. Внутри нее обнаружен крупный саркофаг, изготовленный из известняка. Его особенностью является то, что крышка этого гроба выполнена в антропоморфной форме - она изображает женскую фигуру.

Вторая гробница расположена по соседству с первой, и она оказалась целой и невредимой. Археологи стали первыми, кто распечатал вход в нее. Как сообщил руководитель раскопок профессор Хасан Амер из Каирского университета, в этой гробнице также находился известняковый саркофаг с крышкой, изготовленной в форме человеческой фигуры.

В погребальной камере были обнаружены две настенные ниши, в которых находился погребальный инвентарь: многочисленные кувшины и целая коллекция из 402 зеленых фаянсовых статуэток, амулетов и бус. Наибольший интерес для ученых на данный момент представляют золотые языки, которые уже отправлены на исследование в лабораторных условиях.

Археологическая миссия работает в районе Эль-Банаса с 1992 года. За прошедшие годы там было найдено несколько ценных артефактов, в том числе коллекция саитской, греко-римской и коптской эпох. Сам город Эль-Банаса был столицей XIX нома, то есть провинции Верхнего Египта. Этот город известен своими папирусами с текстами на греческом языке.

Как уже рассказывала "РГ", ранее мумии с золотыми языками также были обнаружены археологами при проведении раскопок в Александрии.