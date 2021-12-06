Страховые пенсии в 2022 году вырастут на 5,9 процента

Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022-2024 годы.

Так, индексация страховых пенсий с 1 января составит в 2022 году 5,9%, в 2023 году - 5,6%, в 2024 году - 5,5%. Средний размер страховой пенсии в России в следующем году вырастет до 17 с небольшим тысяч рублей, в 2023 году - до 17,9 тыс. рублей, в 2024 году - до 18,7 тыс. рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации с 1 января 2022 года устанавливается в размере 6 401 рубль.

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению традиционно вырастут с 1 апреля. В 2022 году их индексация составит 7,7%, в 2023 году - 2,5%, в 2024 году - 9,9%.

Вырастет и размер материнского капитала. Для семей, право которых на маткапитал на второго и последующих детей возникло до 31 декабря 2019 года, а также в случае рождения (усыновления) первого ребенка, составит в 2022 году 503,237 тыс. рублей, в 2023 году - 523,366 тыс. рублей, в 2024 году - 544,301 тыс. рублей. Размер маткапитала в случае рождения (усыновления) второго или последующего ребенка после 1 января 2020 года составит в 2022 году - 665,009 тыс. рублей, в 2023 году - 691,609 тыс. рублей, в 2024 году - 719,273 тыс. рублей.

Как подчеркивает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, при индексации пенсий важно также выполнить поручение президента о том, чтобы компенсировать пенсионерам рост годовой инфляции. По итогам нынешнего года она может перевалить за 8%. Таким образом, возможно пенсионерам будет произведена еще одна компенсирующая единоразовая выплата. Одна уже была проведена в сентябре нынешнего года.