Федеральный закон от 6 декабря 2021 г. N 391-Ф3 "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Государственной Думой 24 ноября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 1 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 10 032 456 725,7 тыс. рублей, из них 9 961 836 110,3 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 3 630 827 157,0 тыс. рублей и из бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 3 718 694,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 10 154 848 745,7 тыс. рублей, из них 10 110 501 720,3 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии;

3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 122 392 020,0 тыс. рублей, в том числе объем дефицита бюджета Фонда в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 148 665 610,0 тыс. рублей и объем профицита бюджета Фонда в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 26 273 590,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 10 591 986 377,5 тыс. рублей, из них 10 520 488 606,4 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 3 750 363 520,3 тыс. рублей и из бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 3 949 192,1 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 11 074 708 717,1 тыс. рублей, из них 11 001 682 640,1 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 3 771 788 454,7 тыс. рублей и из бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 4 190 686,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 10 573 827 263,3 тыс. рублей, из них 10 528 470 109,9 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, и на 2024 год в сумме 11 167 404 425,6 тыс. рублей, из них 11 120 839 686,2 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии;

3) объем профицита бюджета Фонда на 2023 год в сумме 18 159 114,2 тыс. рублей, в том числе объем дефицита бюджета Фонда в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 7 981 503,5 тыс. рублей и объем профицита бюджета Фонда в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 26 140 617,7 тыс. рублей, и объем дефицита бюджета Фонда на 2024 год в сумме 92 695 708,5 тыс. рублей, в том числе объем дефицита бюджета Фонда в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 119 157 046,1 тыс. рублей и объем профицита бюджета Фонда в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 26 461 337,6 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда, не являющихся федеральными органами исполнительной власти, органами управления государственным внебюджетным фондом, согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону.

Статья 3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Федеральному закону.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме 9 996 477 963,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 10 410 855 348,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 10 999 435 285,0 тыс. рублей.

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда и из бюджета Фонда другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Установить, что объем бюджетных ассигнований, получаемых в форме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2022 год на осуществление ежемесячных денежных выплат ветеранам, инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, подлежит уменьшению на объем средств, предназначенных на ежемесячную денежную выплату гражданам, проходящим военную и правоохранительную службу в Министерстве обороны Российской Федерации, Министерстве внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Службе внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службе охраны Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, имеющим право на ежемесячную денежную выплату, а также на ежемесячную денежную выплату гражданам, проходившим военную службу в Федеральной службе безопасности Российской Федерации, имеющим право на ежемесячную денежную выплату, с соответствующим внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда.

2. Установить, что в 2022 году финансовое обеспечение расходов на реализацию пункта 4 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4302-I "О порядке введения в действие Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье расходов "Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" комплекса процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" в рамках государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" подраздела "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности Фонда

1. Фонд вправе в 2022 году в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье расходов "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" в рамках обеспечения выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации подраздела "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, осуществлять:

1) финансовое обеспечение оплаты услуг органов (организаций), с которыми Фондом заключены соглашения о взаимном удостоверении подписей, по приему и передаче в электронной форме в Фонд заявлений граждан об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) или о возобновлении его предоставления исходя из стоимости обработки одного заявления в размере 4 рублей без учета налога на добавленную стоимость;

2) в целях выполнения функций оператора информационной системы "Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами" оплату услуг связи для обеспечения процесса информирования граждан о мерах социальной поддержки в соответствии со статьей 52 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

2. Фонд вправе в 2022 году в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на текущий финансовый год и на плановый период с превышением общего объема расходов, утвержденных указанным федеральным законом, в целях увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями указанных государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных контрактов.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Фонда в сфере социальной политики

1. Фонд вправе в 2022 году осуществлять:

1) финансовое обеспечение выплаты пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан и других социальных выплат, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции Фонда, за праздничные и выходные дни января 2023 года в декабре 2022 года в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона;

2) финансовое обеспечение доставки пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан и других социальных выплат в пределах 1,17 процента доставленных сумм без учета налога на добавленную стоимость;

3) финансовое обеспечение выплаты пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными, социального пособия на погребение умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости населения субъектов Российской Федерации (в случае, если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии), и оказания услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг, включая расходы на доставку указанных пенсий и пособия, с последующим возмещением за счет бюджетных ассигнований, получаемых в форме межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации через органы службы занятости населения субъектов Российской Федерации.

2. Фонд вправе на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов устанавливать размер норматива оборотных денежных средств дифференцированно, учитывая необходимость досрочного осуществления финансового обеспечения выплаты пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан и других социальных выплат в отдельные месяцы финансового года, но не менее 25 процентов объема расходов на указанные выплаты в предстоящем месяце.

3. Суммы средств, поступившие в бюджет Фонда на выплату страховой пенсии, на которые страхователями по состоянию на 1 января 2022 года не представлены сведения индивидуального (персонифицированного) учета для отражения в общей части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, направляются Фондом на финансовое обеспечение выплаты страховых пенсий.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2022 году

1. Установить, что остатки межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по состоянию на 1 января 2022 года, образовавшиеся в бюджете Фонда в результате неполного их использования в 2021 году на выплаты пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, предоставление материнского (семейного) капитала и другие социальные выплаты, на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда по территории Российской Федерации пенсионерам, являющимся получателями страховой пенсии по старости (с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости) или страховой пенсии по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха и обратно, на компенсацию расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, лицам, указанным в части шестой статьи 35 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года N 4520-I "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", направляются Фондом в 2022 году на те же цели, а также на выплату страховых пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии в случае недостаточности в ходе исполнения бюджета Фонда бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета на обязательное пенсионное страхование и на компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов, с соответствующим внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда.

2. Установить, что в случае передачи Фонду с 1 января 2022 года дополнительных функций и бюджетных полномочий по осуществлению мер социальной поддержки, предоставлению пособий и компенсаций отдельным категориям граждан, в том числе семьям с детьми и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, вносятся соответствующие изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда без внесения изменений в закон о бюджете Фонда.

3. Установить, что в случае, если суммы фактически поступивших в бюджет Фонда средств, подлежащих направлению в текущем финансовом году на осуществление доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам организаций угольной промышленности, превысят годовые объемы бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета Фонда, в целях реализации Федерального закона от 27 ноября 2001 года N 155-ФЗ "О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации" и Федерального закона от 10 мая 2010 года N 84-ФЗ "О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности" вносятся соответствующие изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда.

4. Установить, что в случае, если суммы средств пенсионных накоплений, поступивших для формирования выплатного резерва, для осуществления срочной пенсионной выплаты, подлежащих передаче государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов, подлежащих передаче в доверительное управление управляющим компаниям и в негосударственные пенсионные фонды, осуществляющие обязательное пенсионное страхование, и фактическая потребность в средствах на уплату гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений, уплачиваемых Фондом, на выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц, на выплату накопительной пенсии, на выплату средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов, в виде единовременной выплаты и на срочную пенсионную выплату превысят годовые объемы бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета Фонда, в целях реализации Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации", Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", Федерального закона от 30 апреля 2008 года N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 360-ФЗ "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений", Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" и Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 424-ФЗ "О накопительной пенсии" вносятся соответствующие изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда.

5. Установить, что в составе остатка средств пенсионных накоплений учитываются:

1) объем средств резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 186 660 368,0 тыс. рублей, по состоянию на 31 декабря 2022 года в сумме 203 467 082,3 тыс. рублей;

2) объем средств выплатного резерва Фонда по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 17 537 949,8 тыс. рублей, по состоянию на 31 декабря 2022 года в сумме 68 224 278,4 тыс. рублей;

3) объем средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу застрахованных лиц, которым Фондом установлена срочная пенсионная выплата, по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 4 461 803,4 тыс. рублей, по состоянию на 31 декабря 2022 года в сумме 5 386 598,2 тыс. рублей.

6. Установить, что в 2022 году резерв бюджета Фонда в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, не создается.

Президент Российской Федерации В. Путин

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