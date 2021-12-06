Топ-10 кроссоверов ноября: "китайцы" впервые ворвались в пятерку

Итоги продаж кроссоверов и внедорожников в РФ в ноябре принесли как минимум одну историческую веху.

Впервые за все время наблюдений за статистикой российского авторынка в топ-5 сегмента SUV попал китайский автомобиль. Это Haval Jolion, который разошелся невероятным, как казалось ранее, тиражом для "китайцев" - 2 340 штук. Впрочем, теперь никакой фантастики в этом нет. Об этом говорит тот факт, что совсем немного этой модели уступил другой кроссовер из Поднебесной - Chery Tiggo 4. У этой машины объем продаж составил 2 217 штук - шестое место.

Лидеры рейтинга, впрочем, прежние. Самой популярной в ноябре осталась Hyundai Creta - 6 513 штук. Это на 1 179 единиц меньше, чем год назад, но на 1 425 больше, чем в сентябре 2021-го.

Второе место на этот раз у Renault Duster - 4 436 штук, что на 983 больше, чем в ноябре 2020-го. Третьей стала отечественная Lada Niva - 3 618 продаж (хотя это на 2 143 меньше, чем год назад). Toyota RAV4 на этот раз оказалась четвертой - 3 366 машин (+57), опустившись за месяц на две строчки.

Далее идут уже упомянутые "китайцы", Renault Kaptur (2 087), Mazda CX-5 (1 975) и Nissan Qashqai (1 885). X-Trail, Arkana, Outlander, Sportage и Tucson на этот раз остались за пределами топ-10.

Что касается итогов 11 месяцев, то здесь без перемен. Creta уже давно забронировала первое место (с ровным числом продаж 65 000), Niva - второе (45 883), а Duster еще сильнее оторвался от RAV4 (37 138 и 34 110 соответственно). Пятым остается Tiguan, который в ноябре не попал даже в топ-15 (27 950).