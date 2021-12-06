Ученые разработали "антиковидную" жевательную резинку

Ученые разработали жевательную резинку, нейтрализующую коронавирус в слюне. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Пенсильванского университета (Филадельфия, США).

По словам автора исследования Генри Дэниэлла, SARS-CoV-2 размножается в слюнных железах. Часто вирус распространяется, когда зараженный человек чихает, кашляет или даже просто говорит.

"Эта жвачка дает возможность нейтрализовать вирус в слюне, что дает нам простой способ, возможно, уменьшить передачу инфекции", - пояснил ученый.

Для тестирования ученые вырастили растительный белок ACE2, который способен снижать вирусную нагрузку у людей с тяжелыми инфекциями. В результате выяснилось, что жевательная резинка в значительной степени предотвращала проникновение вирусов или вирусных частиц в клетки.

Сейчас ученые намерены провести клинические исследования, которые должны подтвердить безопасность подобного средства для человека.

Ранее китайские ученые открыли моноклональное антитело 35B5, которое способно эффективно нейтрализовать различные штаммы COVID-19. По мнению ученых, открытие может стать основой для универсальной вакцины - по данным исследования, 35B5 воздействует на уникальную часть вируса, которая не изменяется в процессе мутации​​​.