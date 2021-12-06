В Израиле объявили о четвертом туре вакцинации

Израиль может стать первой страной, которая начнет четвертую прививочную компанию от коронавируса. На этой неделе экспертная комиссия минздрава обсудит вопрос о начале четвертого тура вакцинации, сообщает Israelinfo.

Речь пока идет о проведении четвертой по счету прививки хроникам с ослабленным иммунитетом и принимающим препараты, подавляющие иммунную систему, - уточняет издание.

Вопрос о четвертой вакцинации ставится в связи с рекомендацией экспертов американского Центра контроля и предотвращения заболеваний (CDC), которые пришли к выводу, что действие "бустерной" дозы вакцины у людей с ослабленным иммунитетом может ослабевать так же быстро, как и эффект второй прививки, - то есть им может требоваться ревакцинация каждые полгода. Между тем, в Великобритании объявили, что ревакцинация, в зависимости от эпидемической ситуации, может проводиться каждые три месяца.

Число подтвержденных случаев заражения штаммом "омикрон" в Израиле продолжает медленно расти. На вечер воскресенья (5 декабря) подтверждены секвенированием уже 11 случаев "омикрона", диагностированы по ПЦР-тестам, но пока не подтверждены еще 24 случая.