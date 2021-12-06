В Кремле назвали тезисы антиваксеров стратегией по уничтожению народа

"Сегодня антиваксеры забрасывают нам тезисы о том, что "нет, вакцина, надо еще подумать, пусть она сначала еще себя оправдает". А между тем каждый день будет умирать тысяча человек. Считается, что это все гражданское общество, демократия, свобода выражения собственного мнения. Нет, это стратегия по уничтожению народа, и мы просто должны это знать", - сказал Новиков на всероссийском семинаре "Без срока давности".

Он провел параллели с действиями Гитлера, когда он призывал своих командующих на оккупированных территориях СССР лишать местное население вакцин и средств гигиены, а давать алкоголь и табак.

"Это была его экономическая стратегия по уничтожению населения Советского Союза", - сказал он.