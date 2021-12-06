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06.12.2021 15:50
Рубрика: Власть

В Кремле назвали тезисы антиваксеров стратегией по уничтожению народа

Текст: Кира Латухина
Заявления тех, кто выступает за то, что прежде чем колоть вакцину, нужно дождаться, чтобы она себя оправдала, - то не выражение своего мнения, а стратегия по уничтожению народа. Об этом заявил начальник управления по общественным проектам кремлевской администрации Сергей Новиков, сообщает РИА Новости.

"Сегодня антиваксеры забрасывают нам тезисы о том, что "нет, вакцина, надо еще подумать, пусть она сначала еще себя оправдает". А между тем каждый день будет умирать тысяча человек. Считается, что это все гражданское общество, демократия, свобода выражения собственного мнения. Нет, это стратегия по уничтожению народа, и мы просто должны это знать", - сказал Новиков на всероссийском семинаре "Без срока давности".

Фото: Vesti.ru
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Он провел параллели с действиями Гитлера, когда он призывал своих командующих на оккупированных территориях СССР лишать местное население вакцин и средств гигиены, а давать алкоголь и табак.

"Это была его экономическая стратегия по уничтожению населения Советского Союза", - сказал он.

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