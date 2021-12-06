В Минске заявили о конкретных мерах в ответ на санкции Запада

В качестве ответных мер на незаконное санкционное давление, направленное на подрыв суверенитета Беларуси и ухудшение благосостояния белорусских граждан, правительство страны приняло решение о введении запрета ввоза на территорию РБ ряда товаров. Одновременно будут приняты меры для насыщения внутреннего рынка аналогичными товарами из дружественных стран, уточняют новостные порталы.

В МИД страны в понедельник пояснили, что данное постановление принято в целях защиты национальных интересов и будет подписано в кратчайшие сроки. В ответ на нелегитимные рестрикции в отношении белорусской авиационной отрасли, в основе которых лежит недобросовестная конкуренция, аналогичные шаги будут предприняты и в отношении авиаперевозчиков из стран ЕС и Великобритании.

Кроме того, расширены списки лиц, чей въезд на территорию Беларуси и Союзного государства нежелателен, из стран, которые на системной основе дискриминируют белорусских официальных лиц, журналистов и представителей общественных организаций.

"В качестве одной из самых существенных мер противодействия внешнему давлению коллективного Запада и укрепления своей экономической безопасности Беларусь продолжит реализацию союзных программ и укрепление экономической интеграции с Россией, а также выстраивание прочных торгово-экономических связей с партнерами по ЕАЭС и со странами дальней дуги", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве дали понять, что будет реализован и ряд иных шагов непубличного характера. "Меры носят ответную природу и могут быть отменены, если затронутые ими страны и группы стран откажутся от ущербной логики времен холодной войны, вернутся на путь конструктивного сотрудничества в интересах сохранения мира и стабильности на европейском континенте и будут в полном объеме исполнять принятые на себя международные обязательства", - пояснили в ведомстве.

В то же время в Минске обратили внимание, что РБ готова к урегулированию любых имеющихся разногласий путем взаимоуважительного диалога и на основе учета интересов сторон.