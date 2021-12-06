В Минстрое заявили, что регионы могли бы обойтись без мигрантов на стройках

Глава министерства строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что любой российский регион мог бы обойтись без мигрантов на стройках. Слова министра передает РИА Новости.

Однако, по мнению Файзуллина, для такого решения нужна подготовка. "Конечно, каждый регион готов бы был работать без них. Но к этому нужно хорошо подготовиться, обучить кадры - и только готовыми переходить к работе на собственных силах", - сказал министр.

Ирек Файзуллин отметил, что сокращение числа мигрантов связано не только с подготовкой, но и с ростом производительности труда. "Это не однодневная процедура", - подчеркнул министр.

Ранее за сокращение количества дворников-мигрантов выступил мэр Москвы Сергей Собянин.