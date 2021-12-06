В Монголии появился национальный автопром: стартовал выпуск кроссовера Mozo

Компания Bars Motors открыла в Улан-Баторе первый в Монголии автосборочный завод. Первой моделью на конвейере стал кроссовер Mozo, в планах - ещё один SUV, который получит название Bagatur ("Богатырь").

Bars Motors давно сотрудничает с китайской компанией Zotye. Один из последних совместных проектов - производственная линия на 25 тысяч автомобилей в Ханчжоу, Китай. Теперь Bars Motors будет производить машины непосредственно в Монголии.

Правда, объёмы предприятия в десять раз скромнее: максимальный годовой объём выпуска завода в Улан-Баторе не превышает 2.5 тысяч, но при этом обещает стать одним из самых высокотехнологичных в стране, так как все процессы основываются на технологии блокчейн. В "Барс Моторс" говорят, что благодаря прямой закупке всех деталей у немецких и японских производителей будет обеспечиваться бесперебойная и надежная поставка автомобилей.

О каких немецких и японских производителях идёт речь, не совсем понятно, так как первая модель - кроссовер Mozo - является копией китайского Zotye T500. Известно, что Mozo оснащается двигателем 1.5 литра мощностью 156 л.с. и стоит от 69 до 79 млн тугриков (1.53 - 2.05 млн рублей). Возможно, немецкие и японские решения будут использованы во второй модели - Bagatur, подробностей о которой нет пока вовсе.

Об экспорте автомобилей Bars Motors пока говорить рано: для этого монгольский завод должен выйти на проектную мощность, а дальше всё будет зависеть от спроса на территории страны.

Фото: Bars Motors

Фото: Bars Motors

Фото: Bars Motors