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06.12.2021 13:28
Рубрика: Легковые авто

В ноябре российский авторынок продолжил падение

Текст: Константин Руссов
Ассоциация европейского бизнеса опубликовала отчёт о продажах новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России в ноябре 2021 года: отрицательная динамика в рамках рассматриваемого месяца по отношению к аналогичному периоду прошлого года сохраняется, и эксперты предполагают, что это - тренд ещё ближайших нескольких месяцев.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В ноябре реализовали 125 466 автомобилей, что на 20.4% меньше, чем в ноябре 2020 года. За 11 месяцев продано 1 439 045 машин - этот показатель больше прошлогоднего на 6.9%.

"Обычно декабрь - благоприятный месяц для продаж автомобилей, но этот год - другой, и нам представляется, что в следующем году существующий тренд сохранится, и в ближайшие месяцы цифры еще ухудшатся", - сообщили в АЕБ.

Итоги уходящего года будут объявлены 13 января 2022 года.

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