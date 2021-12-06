В ноябре российский авторынок продолжил падение

Ассоциация европейского бизнеса опубликовала отчёт о продажах новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России в ноябре 2021 года: отрицательная динамика в рамках рассматриваемого месяца по отношению к аналогичному периоду прошлого года сохраняется, и эксперты предполагают, что это - тренд ещё ближайших нескольких месяцев.

В ноябре реализовали 125 466 автомобилей, что на 20.4% меньше, чем в ноябре 2020 года. За 11 месяцев продано 1 439 045 машин - этот показатель больше прошлогоднего на 6.9%.

"Обычно декабрь - благоприятный месяц для продаж автомобилей, но этот год - другой, и нам представляется, что в следующем году существующий тренд сохранится, и в ближайшие месяцы цифры еще ухудшатся", - сообщили в АЕБ.

Итоги уходящего года будут объявлены 13 января 2022 года.