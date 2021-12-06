В РЭО опровергли рост тарифа за вывоз мусора из-за новых правил

Российский экологический оператор опроверг возможность роста тарифа за вывоз мусора из-за новых правил по перевозке отходов. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Нововведением предлагается перераспределить траты региональных операторов на транспортировку ТКО за счет строительства мусороперегрузочных станций. В сумму платежа за вывоз мусора, которую вписывают в квитанцию за ЖКУ, будут заложены доходы операторов в размере 5-10% от их валовой выручки. Как объясняют в РЭО, этот процесс будет происходить внутри тарифа, значит, платежи для населения останутся прежними. Зато транспортные расходы операторов, наоборот, должны снизиться. Однако в СМИ появилась информация, что новые правила скажутся на платежках для населения.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, основная идея проекта заключается как раз в том, чтобы тариф не рос.

"Документ предусматривает включение в расходы регоператора затрат на эксплуатацию мусороперегрузочных станций, но только в том случае, если использование этих станций приводит к снижению расходов на транспортирование ТКО. В итоге транспортное плечо будет меньше и расходы сократятся. Регоператор сократит расходы на транспортировку именно за счет строительства мусороперегрузочных станций", - сказал Буцаев.

Глава РЭО подчеркнул, что речь идет о перераспределении средств внутри выручки региональных операторов. И если у какого-либо регоператора расходы на перевозку мусора не сократятся, то и на строительство мусороперегрузочных станций ему нельзя будет учитывать расходы при формировании тарифа.