Во сколько россиянам обойдутся турпутевки на Новый год

Так, стоимость новогодних туров на десять ночей с вылетом в период с 24 по 30 декабря в Сочи и Крым начинается от 34-60 тысяч рублей на двоих. Новогодний Египет обойдется от 82 тысяч за двоих по системе "все включено". Туры в турецкую Анталью стартуют от 87 тысяч рублей на двоих. В расчет были взяты наиболее бюджетные варианты отелей уровня 2-3 "звезды".

В АТОР пояснили, что по сравнению с ценами на аналогичные туры с вылетом в начале декабря их минимальная стоимость на Новый год выросла по всем направлениям без исключения. Например, Куба подорожала на 21%, Кипр - на 23,6%, ОАЭ - на 26%, Мальдивы - на 80%, Сочи - на 65%.

Отмечается, что туры на Новый год популярны преимущественно у семейных туристов. На их долю приходится свыше 60% бронирований.

Ранее в администрации Сочи сообщили, что на новогодние праздники ожидают загрузку сочинских гостиниц на уровне 85%. Тогда как сейчас загрузка отелей и санаториев в горном кластере составляет примерно 40%, а в морском - 60-80%.